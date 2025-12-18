Le principal fournisseur de bases de données vectorielles utilise Amazon Graviton pour optimiser les performances et améliorer l'optimisation des coûts de plus de 20 %

REDWOOD CITY, Californie, 18 décembre 2025 /CNW/ -- Chez AWS, au sujet d'Invent : Amazon Web Services (AWS), une entreprise d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), a annoncé aujourd'hui que Zilliz, le créateur de la base de données vectorielle ouverte la plus largement adoptée au monde, Milvus, a choisi AWS comme fournisseur de nuage stratégique pour alimenter ses solutions de base de données vectorielles mondiales. Tirant parti de l'infrastructure infonuagique complète d'AWS et des capacités d'IA générative, Zilliz a étendu ses services à des centaines d'entreprises dans le monde, leur permettant de construire et d'étendre des applications d'IA dans diverses industries.

Fondée en 2017, Zilliz tire parti de l'infrastructure infonuagique mondiale d'AWS pour déployer rapidement ses services sans avoir à gérer l'infrastructure informatique. L'équipe technique de l'entreprise a terminé son déploiement dans la région AWS en seulement un mois et a depuis réduit le temps de déploiement moyen pour les nouvelles régions à une semaine. À l'heure actuelle, Zilliz exerce ses activités dans neuf régions d'AWS en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, assurant ainsi un accès à faible latence pour les clients du monde entier.

Pour relever les défis liés à la gestion d'énormes données non structurées à l'ère de l'IA, Zilliz a intégré les services d'IA générative d'AWS afin d'aider les clients à créer des bases de données de vecteurs évolutives et à haut rendement à l'aide de sa plateforme de base de données de vecteurs entièrement gérée, appelée Zilliz Cloud. Zilliz Cloud s'intègre parfaitement à Amazon Bedrock grâce à des API flexibles pour accéder à des modèles de fondation de pointe, ce qui permet aux clients de sélectionner et de passer rapidement d'un modèle de fondation à l'autre en fonction de leurs besoins particuliers et de transformer efficacement des données non structurées comme le texte et les images en vecteurs compatibles avec les IA. De plus, Zilliz Cloud prend en charge la personnalisation des modèles par l'entremise d'Amazon SageMaker pour s'adapter à divers scénarios commerciaux, assurant ainsi des capacités d'inférence flexibles et efficaces. La mise en œuvre d'Amazon Q a aidé l'équipe technique de Zilliz à réduire de plus de 50 % le temps de récupération de l'information par rapport à l'examen traditionnel de la documentation.

En tirant parti des services AWS, Zilliz a réalisé des améliorations importantes en matière de configuration des ressources, d'architecture élastique et d'optimisation des coûts. Zilliz Cloud utilise divers types d'instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pour offrir des solutions optimisées sur le plan des performances, de la capacité et du stockage pour différentes exigences de charge de travail. Grâce aux capacités de mise à l'échelle automatique des conteneurs d'Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Zilliz Cloud gère de façon dynamique les pics de trafic tout en maintenant des opérations stables. L'intégration avec Amazon Graviton a amélioré l'optimisation des coûts de plus de 20 % tout en améliorant considérablement le rendement.

Zilliz accorde la priorité à la sécurité, à la conformité et à la stabilité de ses activités. En mettant en œuvre des services de sécurité AWS, y compris le service de gestion des clés d'Amazon (Amazon KMS), le WAF d'AWS et Amazon GuardDuty, Zilliz a mis en place un cadre de sécurité complet qui protège efficacement contre des milliers d'activités suspectes chaque jour. De plus, les certifications de conformité étendues d'AWS permettent à Zilliz de répondre à diverses exigences réglementaires sur les marchés mondiaux, en offrant des services sécurisés et conformes aux clients de différentes régions.

Par l'entremise d'AWS Marketplace, Zilliz a effectivement élargi sa portée à une clientèle internationale plus vaste. Non seulement elle a accéléré l'expansion mondiale des activités de Zilliz, mais elle a également démontré une croissance constante de l'adoption par la clientèle. Grâce à une collaboration approfondie avec AWS, Zilliz sert maintenant avec succès des centaines de clients de premier plan de l'industrie, ce qui favorise continuellement l'innovation commerciale dans tous les secteurs.

« Depuis sa fondation, Zilliz a maintenu une vision mondiale », a déclaré Rentong Guo, partenaire et responsable des produits chez Zilliz. « L'infrastructure mondiale d'AWS, ses services infonuagiques complets, sa technologie d'IA générative complète et son solide soutien au développement des affaires nous ont aidés à joindre et à innover efficacement de nombreux clients d'entreprise dans le monde, ce qui nous a permis de connaître une croissance rapide. Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration avec AWS pour construire une infrastructure de base de données vectorielles de prochaine génération, ce qui permettra aux clients de l'industrie mondiale de libérer pleinement leur potentiel de données et d'accélérer leur adoption des possibilités d'IA générative. »

Carol Potts, directrice générale, IVS Sales en Amérique du Nord chez AWS, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Zilliz pour aider les organisations du monde entier à exploiter la puissance de leurs données grâce à des solutions de base de données de vecteurs évolutives, sécurisées et efficaces. Ensemble, nous permettons aux clients d'innover plus rapidement et de créer des applications d'IA plus sophistiquées tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité. »

À propos d'AWS

Amazon Web Services (AWS) est guidée par l'obsession du client, le rythme de l'innovation, l'engagement envers l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. En démocratisant la technologie depuis près de deux décennies et en rendant l'informatique en nuage et l'IA générative accessibles aux organisations de toutes tailles et de tous les secteurs, AWS a bâti l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de l'histoire. Des millions de clients font confiance à AWS pour accélérer l'innovation, transformer leurs entreprises et façonner l'avenir. Grâce aux capacités d'IA les plus complètes et à l'empreinte de l'infrastructure mondiale, AWS permet aux constructeurs de transformer de grandes idées en réalité. Pour en savoir plus, consultez le site aws.amazon.com et suivez @AWSNewsroom.

À propos de Zilliz

Zilliz est l'entreprise derrière Milvus, la base de données de vecteurs à source ouverte la plus largement adoptée au monde. Zilliz Cloud apporte cette performance à la production avec une plateforme infonuagique native entièrement gérée, conçue pour la recherche de vecteurs évolutifs à faible latence et la récupération hybride. Elle prend en charge des charges de travail à l'échelle du milliard de dollars avec une latence inférieure à 10 ms, une mise à l'échelle automatique et des indices optimisés pour les cas d'utilisation de l'IA générative comme la recherche sémantique et la technologie RAG (de l'anglais, « Retrieval-Augmented Generation », ou « génération améliorée par récupération d'informations »).

Zilliz est conçue pour rendre l'IA non seulement possible, mais aussi pratique. En mettant l'accent sur les performances et la rentabilité, elle aide les équipes d'ingénierie à passer du prototype à la production sans surprovisionnement ni infrastructure complexe. Plus de 10 000 organisations dans le monde comptent sur Zilliz pour construire des applications intelligentes à grande échelle.

Zilliz, dont le siège social est situé à Redwood Shores, en Californie, est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Prosperity7 Ventures d'Aramco, Pavilion Capital de Temasek, Hillhouse Capital, 5Y Capital, Yunqi Partners, Trustbridge Partners, et d'autres. Pour en savoir plus, consultez le site zilliz.com.

