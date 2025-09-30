Filevine obtient un financement record tout en transformant la productivité des avocats grâce à la technologie de recherche vectorielle de l'IA propulsée par Zilliz

REDWOOD CITY, Californie, 30 septembre 2025 /CNW/ - Zilliz , l'entreprise à l'origine de la base de données vectorielle en source ouverte la plus populaire au monde, Milvus , célèbre aujourd'hui une étape importante pour le client Filevine, une plateforme de technologie juridique transformatrice qui a récemment obtenu un financement de 400 millions de dollars, l'un des plus importants cycles de financement de l'histoire de la technologie juridique.

Filevine a obtenu des résultats remarquables grâce à Zilliz Cloud (un service entièrement géré de Milvus), ce qui permet aux avocats d'économiser de 60 à 80 % de temps tout en gérant plus de trois milliards de vecteurs pour des centaines de millions de documents juridiques. Ce partenariat démontre comment la recherche vectorielle fondée sur l'IA peut transformer les industries traditionnelles tout en maintenant des normes de sécurité de niveau entreprise , ce qui jette les bases d'une croissance commerciale substantielle.

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir Filevine avec notre technologie de base de données vectorielle alors que la société continue à transformer l'industrie juridique », déclare Charles Xie, CEO de Zilliz. « Ce financement de 400 millions de dollars témoigne de la confiance du marché dans sa vision et son exécution. »

Révolutionner les flux de travaux juridiques grâce à la croissance fondée sur l'IA

Digne de confiance de près de 6 000 clients et de plus de 100 000 professionnels du droit à l'échelle nationale, Filevine combine la gestion des cas, la production de documents, la communication avec les clients et l'analyse dans une plateforme unifiée. L'entreprise offre un éventail diversifié de pratiques, allant des préjudices corporels aux litiges complexes d'entreprise, ce qui permet aux équipes juridiques de se concentrer sur des tâches de grande valeur plutôt que sur des tâches administratives.

Grâce au service de base de données vectorielles Zilliz Cloud, Filevine a lancé des fonctionnalités d'IA révolutionnaires qui traitent plus de 20 millions de pages de documents par jour, y compris les requêtes de cas en langage naturel, le traitement automatisé des documents et l'assistance au dépôt en temps réel. Le système traite d'énormes volumes de données juridiques non structurées tout en respectant des exigences strictes de conformité, y compris la protection HIPAA.

« Nous avons acquis une véritable conscience des données [...] en réunissant les données de la manière dont une personne qui fait son travail a besoin de les voir », déclare Nathan Morris, cofondateur de Filevine.

Favoriser la transformation à l'échelle de l'industrie et la confiance des investisseurs

Cette collaboration met en lumière la position de Filevine en tant qu'entreprise technologique exceptionnelle qui stimule l'innovation dans le secteur juridique. En tirant parti de l'infrastructure avancée d'IA alimentée par Zilliz Cloud, Filevine permet aux avocats d'accéder aux renseignements essentiels des dossiers en quelques secondes plutôt qu'en quelques heures, améliorant considérablement l'efficacité et la qualité de la prise de décisions - des capacités qui ont clairement interpellé les investisseurs dans ce cycle de financement sans précédent.

Le succès du financement de Filevine représente le calibre des entreprises visionnaires qui choisissent Zilliz Cloud pour alimenter leurs initiatives d'IA, se joignant aux grandes entreprises pour tirer parti de la technologie de base de données vectorielle pour obtenir des résultats d'affaires transformateurs qui attirent des investissements importants.

« Ce partenariat et l'étape de financement de Filevine démontrent comment les bonnes bases technologiques peuvent permettre aux entreprises de révolutionner des industries entières et d'atteindre une croissance remarquable », ajoute Charles Xie. « Nous sommes honorés de faire partie de leur évolution, depuis le démarrage jusqu'au financement de 400 millions de dollars. »

Bâtir l'avenir de l'IA juridique

Les entreprises qui développent des applications de technologie juridique fondées sur l'IA peuvent en apprendre davantage sur zilliz.com/cloud ou communiquer avec le service des ventes pour en savoir plus sur le déploiement.

À propos de Zilliz

Zilliz est la société derrière Milvus, la base de données vectorielle en source ouverte la plus largement adoptée au monde. Zilliz Cloud apporte cette performance à la production grâce à une plateforme infonuagique entièrement gérée conçue pour la recherche de vecteurs à faible latence et la récupération hybride. La solution prend en charge des charges de travail à l'échelle du milliard avec une latence inférieure à 10 ms, une mise à l'échelle automatique et des indices optimisés pour les cas d'utilisation de l'IA générative, comme la recherche sémantique et la génération augmentée de récupération.

Zilliz est conçue pour rendre l'IA non seulement possible, mais aussi pratique. En mettant l'accent sur le rendement et la rentabilité, la société aide les équipes d'ingénierie à passer du prototype à la production sans surapprovisionnement ni infrastructure complexe. Plus de 10 000 entreprises dans le monde comptent sur Zilliz pour développer des applications intelligentes à grande échelle.

Contact avec les médias : Molly Chen, responsable du marketing, [email protected]