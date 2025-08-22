Les technologies de bases de données vectorielles permettent une automatisation intelligente dans les domaines de l'immobilier, des services financiers et au-delà

SAN FRANCISCO, 22 août 2025 /CNW/ - Zilliz , l'entreprise derrière la base de données vectorielle Milvus à source ouverte, a annoncé aujourd'hui que des entreprises de premier plan déploient des agents d'IA à grande échelle en utilisant Zilliz Cloud comme infrastructure de base. Des entreprises comme Verbaflo.ai et Rexera transforment les activités commerciales grâce à des agents intelligents qui offrent une réactivité semblable à celle de l'humain.

Le marché des agents d'IA connaît une croissance explosive, car les entreprises automatisent des flux de travail complexes tout en maintenant une expérience client personnalisée. Zilliz Cloud est devenue une infrastructure essentielle permettant cette transformation, alimentant des agents d'IA conversationnelle qui comprennent le contexte, récupèrent des informations instantanément et dialoguent naturellement.

Des agents d'IA qui transforment les activités commerciales

Verbaflo.ai a révolutionné l'immobilier avec des agents d'IA qui traitent les demandes de renseignements des clients, la gestion immobilière et les communications 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les canaux vocaux, de clavardage et de courriel. « Zilliz Cloud est devenu un catalyseur stratégique pour notre vision de transformer l'IA conversationnelle dans l'ensemble des industries », a déclaré Rachit Jindal, ingénieur principal en IA chez Verbaflo.ai.

Rexera, la principale entreprise d'IA, a opérationnalisé des agents d'IA à grande échelle pour des processus de clôture complexes, grâce à l'infrastructure Zilliz Cloud. Ses agents traitent plus de 10 000 tâches chaque jour et des millions de pages par mois, au service de plus de 350 sociétés immobilières.

L'infrastructure derrière l'automatisation intelligente

Alors que les entreprises vont au-delà des simples robots conversationnels pour devenir des agents d'IA sophistiqués, Zilliz Cloud fournit la base de données sur les vecteurs, permettant aux agents de comprendre le contexte et de maintenir la continuité de la conversation. La plateforme stimule les performances des agents d'IA à grande échelle, offrant la rapidité et la fiabilité nécessaires aux déploiements d'entreprise.

Les organisations qui cherchent à déployer des agents d'IA intelligents peuvent en apprendre davantage sur Zilliz Cloud à zilliz.com/cloud ou communiquer avec nous pour des consultations sur le déploiement.

À propos de Zilliz

Zilliz est une entreprise internationale basée aux États-Unis qui construit des technologies de bases de données vectorielles de prochaine génération, aidant les organisations à libérer la valeur des données non structurées et à développer rapidement des applications d'IA. Zilliz offre un service de base de données vectorielles multinuage entièrement géré, alimenté par Milvus, source ouverte, qui prend en charge AWS , GCP et Azure dans plus de 20 pays.

Zilliz, dont le siège social est situé à Redwood Shores, en Californie, est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Prosperity7 Ventures d'Aramco, Pavilion Capital de Temasek, Hillhouse Capital, et d'autres.

