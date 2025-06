REDWOOD SHORES, Californie, 13 juin 2025 /CNW/ - Zilliz , l'entreprise à l'origine de la base de données vectorielle à source ouverte Milvus , a annoncé aujourd'hui le lancement de Milvus 2.6, renforçant la mission de longue date de l'entreprise de démocratiser l'IA grâce à des solutions de données vectorielles accessibles et abordables. Cette nouvelle version s'inscrit dans l'engagement de Zilliz à aider les organisations à étendre leurs applications d'IA sans engager de coûts importants, offrant des réductions de coûts substantielles en termes de stockage, de calcul, d'exploitation et d'efforts de développement.

« Je suis depuis longtemps passionné par la démocratisation de l'IA en rendant les technologies sous-jacentes plus accessibles et abordables pour tous », a déclaré Charles Xie, chef de la direction de Zilliz. « Depuis plus d'un an, je souligne que la réduction des coûts est essentielle à l'adoption généralisée de l'IA. Comme les volumes de données continuent de croître de façon exponentielle, les organisations ont besoin de solutions de bases de données vectorielles qui peuvent s'étendre efficacement tout en maintenant le contrôle des coûts. Milvus 2.6 consolide notre engagement envers cette vision grâce à des innovations qui simplifient les exigences en matière d'infrastructure et optimisent l'utilisation des ressources, tout en maintenant le haut rendement auquel nos utilisateurs s'attendent. »

Poursuivre notre mission : réduction des coûts à de multiples niveaux

Économies monétaires : Réduction des factures d'infrastructure et de stockage

Milvus 2.6 offre plusieurs innovations qui réduisent directement les coûts d'infrastructure :

Stockage à plusieurs niveaux avec séparation des données à chaud et à froid : Cette technologie permet de déplacer automatiquement les vecteurs fréquemment consultés vers le stockage haute performance tout en reléguant les données moins utilisées vers des options plus économiques, réduisant ainsi les coûts de stockage sans compromettre les performances de récupération. Fonctionne de façon transparente avec les principaux fournisseurs de solutions de stockage, dont Cohesity, Pure Storage, MinIO et NetApp.

: Cette technologie permet de déplacer automatiquement les vecteurs fréquemment consultés vers le stockage haute performance tout en reléguant les données moins utilisées vers des options plus économiques, réduisant ainsi les coûts de stockage sans compromettre les performances de récupération. Fonctionne de façon transparente avec les principaux fournisseurs de solutions de stockage, dont Cohesity, Pure Storage, MinIO et NetApp. Compression vectorielle Int8 pour indices HNSW : Stocke les vecteurs denses à l'aide d'entiers 8 bits, réduisant considérablement les exigences en matière de mémoire tout en maintenant la précision de la recherche.

: Stocke les vecteurs denses à l'aide d'entiers 8 bits, réduisant considérablement les exigences en matière de mémoire tout en maintenant la précision de la recherche. Quantification RabitQ 1-bit : Pousse la quantification à un niveau extrême pour obtenir une qualité de récupération comparable avec un coût de mémoire deux fois moins élevé.

: Pousse la quantification à un niveau extrême pour obtenir une qualité de récupération comparable avec un coût de mémoire deux fois moins élevé. Nouveau Write-Ahead Log avec Woodpecker : Élimine le besoin de files d'attente de messages externes comme Kafka ou Pulsar, avec une architecture sans disque qui réduit les coûts d'infrastructure tout en améliorant les performances d'écriture.

Les organisations qui ont migré d'OpenSearch vers Milvus ont vu leurs dépenses diminuer jusqu'à huit fois.tout en maintenant ou en améliorant le rendement des charges de travail liées à la recherche par vecteur.

Efficacités opérationnelles : Moins d'infrastructures à gérer

Milvus 2.6 simplifie les opérations grâce à son architecture sans disque innovante :

Nœud de diffusion en continu : Un nouveau composant dédié à l'ingestion de données en temps réel a été intégré directement à la plateforme, éliminant le besoin des files d'attente coûteuses liés aux messages externes sur le chemin d'écriture.

: Un nouveau composant dédié à l'ingestion de données en temps réel a été intégré directement à la plateforme, éliminant le besoin des files d'attente coûteuses liés aux messages externes sur le chemin d'écriture. CDC + BulkInsert : Combine la saisie des modifications de données (Change Data Capture, CDC) et la fonction d'ingestion de données en vrac, ce qui simplifie la reproduction des données dans différents cas dans différentes géolocalisations.

: Combine la saisie des modifications de données (Change Data Capture, CDC) et la fonction d'ingestion de données en vrac, ce qui simplifie la reproduction des données dans différents cas dans différentes géolocalisations. Format Storage v2 : Optimisé pour les performances et la compatibilité future avec des cadres de traitement de données comme Apache Spark.

: Optimisé pour les performances et la compatibilité future avec des cadres de traitement de données comme Apache Spark. Déploiement d'APT/YUM : La prise en charge des forfaits natifs simplifie l'installation et les mises à niveau, réduisant ainsi les frais généraux d'exploitation.

Temps pour les développeurs : Plus d'outils intégrés, moins de travaux de plomberie

Milvus 2.6 stimule la productivité des développeurs avec :

Entrée et sortie de données : Permet l'ingestion directe de contenu brut (texte, images, audio) avec des capacités d'inférence intégrées, éliminant ainsi les pipelines de prétraitement distincts.

: Permet l'ingestion directe de contenu brut (texte, images, audio) avec des capacités d'inférence intégrées, éliminant ainsi les pipelines de prétraitement distincts. Retraitement personnalisé : Permet aux développeurs d'appliquer une logique de notation personnalisée à l'aide de champs scalaires et de fonctions définies par l'utilisateur.

: Permet aux développeurs d'appliquer une logique de notation personnalisée à l'aide de champs scalaires et de fonctions définies par l'utilisateur. Recherche de texte et recherche JSON : Prise en charge native des capacités avancées de traitement de texte, notamment : Segmentation en jetons avancée pour les langues asiatiques (japonais/coréen) Indexation JSON chemin/appartement /clé Recherches par correspondance et par phrases

: Prise en charge native des capacités avancées de traitement de texte, notamment : Requêtes d'échantillonnage et d'agrégation : Outils d'analyse intégrés pour une itération rapide pendant le développement.

Source ouverte et fiable pour les développeurs

Milvus est entièrement à source ouverte avec une licence permissive (Apache 2.0) et une architecture conviviale pour les développeurs. Sans boîte noire, les organisations peuvent contribuer, vérifier et personnaliser au besoin, assurant ainsi la transparence et la souplesse.

Déjà un chef de file de la recherche vectorielle

Milvus s'est imposée comme l'une des bases de données vectorielles les plus largement adoptées au monde, alimentant des applications d'IA à grande échelle pour plus de 10 000 organisations à travers le monde dans un large éventail de cas d'utilisation.

« L'intégration de Milvus 2.6 et de MinIO crée une solution puissante pour les charges de travail d'IA nécessitant à la fois des performances et une rentabilité », a déclaré Anand Babu Periasamy, chef de la direction et cofondateur de MinIO. « En permettant la rédaction de données directement auprès de MinIO au lieu d'utiliser Kafka et en prenant en charge les stratégies de stockage à chaud/à froid, les utilisateurs de Milvus 2.6 peuvent simplifier considérablement l'infrastructure tout en maintenant les performances de leurs applications de recherche vectorielle. »

Pour en savoir plus sur Milvus 2.6 et ses caractéristiques révolutionnaires, visitez le site xeb de Milvus et lisez notre billet de blogue .

À propos de Zilliz

Zilliz est une entreprise américaine de logiciels-services qui construit des technologies de bases de données vectorielles de prochaine génération, aidant les organisations à libérer la valeur des données non structurées et à développer rapidement des applications d'IA et d'apprentissage automatique. En simplifiant l'infrastructure de données complexe, Zilliz met la puissance de l'IA à la portée des entreprises, des équipes et des développeurs individuels. Zilliz offre un service de bases de données vectorielles multinuage entièrement géré, alimenté par Milvus, source ouverte, qui prend en charge de grandes plateformes infonuagiques telles qu' AWS , GCP et Azure, et est disponible dans plus de 20 pays et régions.

Zilliz, dont le siège social est situé à Redwood Shores, en Californie, est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Prosperity7 Ventures d'Aramco, Pavilion Capital de Temasek, Hillhouse Capital, 5Y Capital, Yunqi Partners, Trustbridge Partners, et d'autres.

