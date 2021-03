- La saga de quatre heures réalisée par Zack Snyder bat le record de diffusion continue sur Crave détenu par GAME OF THRONES -

- Une nouvelle version en noir et blanc, ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE : JUSTICE IS GREY, sera disponible sur Crave aujourd'hui -

- D'autres grandes productions seront bientôt présentées sur Crave notamment WONDER WOMAN 1984, TENET et BARB ET STAR VONT À VISTA DEL MAR -

@CraveCanada, @Crave_PR

TORONTO, le 26 mars 2021 /CNW/ - Crave a annoncé aujourd'hui que ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE, diffusé la semaine dernière en avant-première exclusive, est le film qui a été le plus diffusé de toute l'histoire de la plate-forme *, surpassant la dernière saison de GAME OF THRONES qui détenait le record depuis 2019 **. Le film, produit par HBO Max Original, a également attiré plus de 1,1 million de téléspectateurs *** sur les chaînes linéaires de Crave et SUPER ÉCRAN.

De plus, une version du film en noir et blanc, ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE: JUSTICE IS GREY, sera disponible sur Crave aujourd'hui.

Les critiques canadiens sont unanimes, le film est « largement supérieur à l'original », il constitue « une expérience vertigineuse et stimulante », « un film complètement différent et largement supérieur ». Il est maintenant offert sous la collection Similaire à Zack Snyder's Justice League de Crave, dans laquelle on retrouve également les films JOKER, BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN, BATMAN et bien d'autres.

Ce printemps, les abonnés de Crave pourront profiter d'encore plus de films marquants qui ont été produits au cours de la dernière année, notamment la nouvelle comédie BARB ET STAR VONT À VISTA DEL MAR, de Kristen Wiig et Annie Mumulo, qui sera offerte en avril, ainsi que les superproductions WONDER WOMAN 1984 et TENET, qui seront offertes en mai.

* Source : Adobe Analytics, minimum de 1 minute visionnée, classement sur les sept premiers jours de diffusion

** GAME OF THRONES, saison 8, épisode 3, détenait le précédent record

*** Source linéaire : Numeris, P2 +, données préliminaires, analyse de la portée lors de toutes les diffusions, 3/20/2021-3/23/2021

Pour le communiqué de presse complet, cliquez ICI.

SOURCE Bell Média

Renseignements: Samuelle Huot, [email protected]

Liens connexes

bellmedia.ca