Cette année historique a vu l'ajout de six nouvelles destinations et de trois nouveaux transporteurs, renforçant ainsi le rôle de YVR en tant que porte d'entrée du Canada sur le Pacifique vers l'Asie et au-delà

TERRITOIRE MUSQUEAM/RICHMOND, BC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - L'Aéroport international de Vancouver (YVR) a établi un nouveau record historique en 2025 en accueillant plus de 26,9 millions de passagers, alors que les expéditions de fret ont également atteint leur plus haut niveau en 94 ans d'existence.

Cette hausse de 2,7 % du nombre de passagers par rapport à l'année précédente démontre l'engagement de YVR envers les compagnies aériennes, les organismes touristiques et les autres parties prenantes. Cet engagement vise à renforcer sa position de plaque tournante mondiale et de passage obligé entre l'Amérique du Nord, l'Asie et au-delà. Ce résultat dépasse le précédent record de 26,3 millions de passagers établi en 2019.

Dans chaque secteur, les voyages intérieurs ont connu une hausse de 3,8 %. En ce qui concerne les voyages internationaux, le nombre de passagers venant de la région Asie-Pacifique a augmenté de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Le trafic transfrontalier entre YVR et les destinations américaines, quant à lui, a baissé de 7,1 % en raison de l'évolution globale des habitudes de voyage.

En ce qui concerne le fret, 365 000 tonnes de marchandises ont transité par l'aéroport. Cela représente une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Il renforce ainsi son rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement locale et nationale, en particulier pour les exportations de produits de grande valeur, sensibles au facteur du temps et périssables.

« La solidité de nos opérations et de notre service à la clientèle, combinée à une innovation mondialement reconnue, a généré des résultats records en 2025 », a affirmé Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de l'Aéroport international de Vancouver. « Je tiens à remercier nos remarquables employés de YVR et de Sea Island, nos partenaires de Musqueam, ainsi que nos clients et passagers des compagnies aériennes pour leur contribution à cette réussite. »

Les résultats de YVR en matière de passagers et de fret pour 2025 montrent la position de l'aéroport comme celui se situant à la deuxième place des aéroports les plus fréquentés au pays. Il joue également le rôle d'un moteur économique essentiel, contribuant chaque année à plus de 15 milliards de dollars au PIB canadien. Par exemple, un vol transatlantique annuel effectué par un gros porteur, comme celui de T'Way Airlines vers Séoul, en Corée du Sud, lancé en juillet dernier, devrait engendrer certaines retombées économiques. Celles-ci incluent une production économique de 39,8 millions de dollars, un PIB de 20,8 millions de dollars et 237 emplois à temps plein dans la province.

« À l'avenir, YVR est prêt à accueillir de nouveaux vols et de nouvelles compagnies aériennes afin de mieux connecter le Canada aux marchés mondiaux tout en créant des emplois et des opportunités ici même, chez nous », a ajouté Mme Vrooman. « Alors que les gouvernements cherchent à signer de nouveaux accords bilatéraux et commerciaux, nous sommes présents sur le terrain dans ces marchés émergents, engagés auprès de nos partenaires, établissant aujourd'hui de nouvelles relations afin d'être prêts pour cette croissance supplémentaire demain. »

YVR accueille maintenant 57 compagnies aériennes qui desservent 129 destinations sans escale, tant en province qu'à l'international.

Voici quelques points saillants concernant YVR en 2025 :

Meilleur aéroport en Amérique du Nord : Pour la 14 e fois en 16 ans, YVR a obtenu le titre de meilleur aéroport d'Amérique du Nord. Il s'est aussi classé 13 e parmi les 20 meilleurs aéroports du monde, selon les Skytrax World Airport Awards.





Pour la 14 fois en 16 ans, YVR a obtenu le titre de meilleur aéroport d'Amérique du Nord. Il s'est aussi classé 13 parmi les 20 meilleurs aéroports du monde, selon les Skytrax World Airport Awards. Nouvelles compagnies aériennes et nouvelles destinations : YVR a accueilli plusieurs nouvelles destinations et compagnies aériennes. Celles-ci incluent Air Canada vers Manille et Pékin, China Southern vers Guangzhou, China Eastern vers Shanghai, T'Way Airlines vers Séoul et WestJet vers Liberia, au Costa Rica. Ces nouvelles liaisons ont permis de relier davantage la province au reste du monde.





YVR a accueilli plusieurs nouvelles destinations et compagnies aériennes. Celles-ci incluent Air Canada vers Manille et Pékin, China Southern vers Guangzhou, China Eastern vers Shanghai, T'Way Airlines vers Séoul et WestJet vers Liberia, au Costa Rica. Ces nouvelles liaisons ont permis de relier davantage la province au reste du monde. Expérience numérique prioritaire avec Air Canada pour les voyageurs à destination du Canada : YVR est devenu le premier aéroport au Canada à installer des portes électroniques pour le programme d'identification numérique pour les vols intérieurs d'Air Canada. Ce dernier s'étend maintenant aux départs vers les États-Unis. Cela permet aux voyageurs d'utiliser des outils de vérification d'identité biométriques au lieu de présenter leur carte d'embarquement et une pièce d'identité physique.





YVR est devenu le premier aéroport au Canada à installer des portes électroniques pour le programme d'identification numérique pour les vols intérieurs d'Air Canada. Ce dernier s'étend maintenant aux départs vers les États-Unis. Cela permet aux voyageurs d'utiliser des outils de vérification d'identité biométriques au lieu de présenter leur carte d'embarquement et une pièce d'identité physique. Amélioration de la fluidité des contrôles de sécurité : YVR est devenu le premier aéroport au pays à installer des appareils à rayons X de tomodensitométrie (CT) dans les installations de contrôle des vols intérieurs. Il a collaboré étroitement avec l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour mener ce projet à bien. Cette nouvelle technologie permet aux passagers de laisser leurs appareils électroniques volumineux, comme les ordinateurs portables, ainsi que leurs liquides, dans leurs bagages, ce qui accélère les contrôles de sécurité.





YVR est devenu le premier aéroport au pays à installer des appareils à rayons X de tomodensitométrie (CT) dans les installations de contrôle des vols intérieurs. Il a collaboré étroitement avec l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour mener ce projet à bien. Cette nouvelle technologie permet aux passagers de laisser leurs appareils électroniques volumineux, comme les ordinateurs portables, ainsi que leurs liquides, dans leurs bagages, ce qui accélère les contrôles de sécurité. Fiabilité et résilience des opérations : YVR a continué d'investir dans ses opérations et ses actifs, renforçant ses infrastructures climatiques, numériques et physiques tout au long de l'année. Il a notamment terminé la modernisation de sa piste nord, qui lui a coûté 133 millions de dollars.

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

