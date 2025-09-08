TERRITOIRE MUSQUEAM/RICHMOND, BC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV) a annoncé que Morningstar DBRS a confirmé sa cote de crédit d'émetteur et sa cote de crédit sur les obligations senior à AA (faible), toutes deux assorties de perspectives stables. Cette annonce suit l'attribution de la cote AA- par S&P Global Ratings le 21 août 2025.

Cette cote reflète l'évaluation par Morningstar DBRS des frais aéronautiques concurrentiels de l'Administration de l'aéroport, de son emplacement stratégique, de son modèle d'affaires résilient et de son niveau d'endettement relativement faible. La confirmation des cotes de crédit par Morningstar DBRS et S&P souligne la solide gestion financière et la planification stratégique de l'Administration.

« Nous sommes ravis que Morningstar DBRS, ainsi que S&P Global Ratings, reconnaisse notre solide profil de crédit », a déclaré Clayton Buckingham, vice-président, finances et directeur financier de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Ces rapports confirment que les investissements stratégiques que nous avons réalisés au service des voyageurs, de nos employés et de l'économie contribuent également à renforcer notre résilience et notre viabilité financière. »

Tous les détails sur la performance financière et les initiatives stratégiques de l'Administration de l'aéroport de Vancouver sont disponibles dans son Rapport annuel et de développement durable 2024.

À propos de l'Administration de l'aéroport de Vancouver

L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV) est l'organisation sans capital-actions qui gère et exploite l'Aéroport international de Vancouver (YVR) au service de la communauté et de l'économie qui la soutiennent.

