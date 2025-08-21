TERRITOIRE MUSQUEAM/RICHMOND, BC, le 21 août 2025 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV) est heureuse d'annoncer que S&P Global Ratings a reconfirmé sa cote de crédit d'émetteur à long terme et de dette non garantie de premier rang de AA-, maintenant ainsi la perspective positive attribuée pour la première fois en 2024.

C'est la sixième année consécutive que l'Administration de l'aéroport de Vancouver reçoit une cote AA- de S&P, ce qui souligne la solidité financière et la résilience opérationnelle de l'organisation. La cote AA- reconfirmée témoigne de la qualité de crédit supérieure de l'Administration aéroportuaire, laquelle s'appuie sur la vigueur de nos fondements économiques, notre niveau d'endettement relativement faible, notre gestion et notre stratégie financières prudentes, ainsi que sur la croissance stimulée par les passagers, le fret et les occasions de diversification.

« À l'Aéroport international de Vancouver, notre succès continu repose sur des investissements stratégiques qui renforcent la résilience opérationnelle et rehaussent l'expérience passager », a déclaré Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « La reconfirmation de notre cote de crédit AA- par S&P est un signal clair que nous respectons notre engagement à servir la Colombie-Britannique avec prudence financière, un leadership solide et une gouvernance d'entreprise responsable. »

L'Administration aéroportuaire continue de mettre l'accent sur l'innovation et le développement durable, en améliorant ses activités pour stimuler la croissance économique future en Colombie-Britannique et au-delà.

« Le maintien de notre solidité financière permet à YVR d'investir de manière proactive dans des opportunités, de s'adapter aux conditions changeantes du marché et de continuer de mettre l'accent sur l'amélioration de nos activités et de l'expérience que nous offrons grâce à l'innovation et à l'utilisation de la technologie », a ajouté Clayton Buckingham, vice-président, finances et directeur financier de l'Administration de l'aéroport de Vancouver.

Tous les détails sur le rendement financier et les initiatives stratégiques de l'Administration de l'aéroport de Vancouver sont présentés dans son Rapport annuel et de développement durable 2024.

