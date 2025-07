Ce nouveau transporteur renforce la position de YVR en tant que plaque tournante mondiale et moteur clé du commerce et de l'impact économique

TERRITOIRE MUSQUEAM et RICHMOND, BC, le 12 juill. 2025 /CNW/ - L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est fier d'être le premier aéroport en Amérique du Nord à accueillir un service régulier de la compagnie aérienne sud-coréenne T'way Air. Le vol inaugural d'aujourd'hui marque le lancement d'une liaison assurée quatre fois par semaine, à l'année, entre l'aéroport international d'Incheon (ICN) à Séoul et YVR, ce qui renforce davantage la position de YVR en tant que porte d'entrée nord-américaine privilégiée vers l'Asie-Pacifique.

Cette nouvelle liaison de T'way Air offre à la communauté encore plus de flexibilité et de commodité pour voyager vers la Corée du Sud et d'autres destinations en Asie, mais les avantages vont au-delà des passagers seulement. Une connexion aérienne supplémentaire signifie également une capacité de fret accrue, permettant de diversifier davantage les marchés commerciaux ainsi que d'acheminer les produits britanno-colombiens et du canadiens jusqu'aux consommateurs en Asie et dans le monde entier. L'année 2024 a été une année record pour le fret à YVR, avec plus de 339 000 tonnes de marchandises expédiées via l'aéroport, et la Corée du Sud représente la deuxième destination d'exportation par voie aérienne de YVR.

« La Colombie-Britannique entretient depuis longtemps des liens étroits avec la Corée du Sud et abrite une importante communauté coréenne qui continue de contribuer de manière significative à la diversité culturelle et à la prospérité de notre province », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby. « Ce vol direct et abordable permettra aux gens de rester en contact avec leurs amis et leur famille de l'autre côté du Pacifique. Il facilitera et accélérera également les relations d'affaires avec notre quatrième partenaire commercial en importance, renforçant ainsi les liens économiques qui nous unissent en cette période d'incertitude mondiale. »

« Cette nouvelle liaison vers la Corée du Sud représente bien plus qu'une simple commodité pour les voyageurs : c'est un investissement stratégique dans la connectivité, le commerce et la place du Canada dans l'économie mondiale », a affirmé Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de YVR. « YVR est ravi d'étendre davantage sa capacité à connecter le Canada au monde, à soutenir l'industrie et les familles, à attirer des investissements et à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. »

Chaque nouvelle liaison internationale au départ de YVR génère des avantages économiques directs. On estime que le vol vers Séoul générera 39,8 millions de dollars en retombées économiques, 20,8 millions de dollars en PIB et 237 emplois à temps plein dans la province.

« Le lancement de notre liaison Vancouver-Incheon représente plus qu'une nouvelle destination : c'est une passerelle significative qui relie les gens, les cultures et les opportunités économiques », a déclaré M. Sang Yoon Lee, PDG de T'way Air. « En tant que premier transporteur à bas coût coréen à desservir le Canada, nous sommes ravis d'accueillir à bord les voyageurs se rendant en Corée tout en continuant d'offrir un service fiable. »

Avant le départ du vol pour son tout premier voyage inaugural de 11 heures, des Aînés de la nation Musqueam, accompagnés du conseiller Musqueam Morgan Guerin, ont accompagné les passagers afin de leur souhaiter bon voyage par des chants traditionnels et des mains levées. Depuis 2017, cette relation est guidée par l'Accord sur la durabilité et l'amitié entre YVR et Musqueam, un engagement de 30 ans fondé sur le respect, la réconciliation et la prospérité partagée.

La liaison de T'way entre Vancouver et Séoul sont prévus au départ de YVR à 17 h 25 (heure locale), avec une arrivée à ICN le lendemain à 21 h 35 (heure locale). T'way exploite cette liaison avec un Airbus A330-300 offrant 347 sièges, y compris des options de sièges-lits en classe Business Saver, transportant environ 2 700 passagers par semaine.

Fondée en 2010, T'way Air est une compagnie aérienne à bas coût qui dessert plus de 40 destinations intérieures en Corée du Sud et à travers le monde, notamment en Europe, en Asie, en Australie, et désormais en Amérique du Nord avec l'introduction de cette liaison vers YVR.

À PROPOS DE YVR

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés à soutenir le développement économique régional et à faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens.

Nous le faisons en mettant l'accent sur le service à nos passagers, partenaires, travailleurs et communauté grâce à la modernisation numérique, au leadership climatique, à la réconciliation et à la durabilité financière.

