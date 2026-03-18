Cette distinction décernée par les Skytrax World Airport Awards, qui repose sur les votes de millions de voyageurs, vient couronner une année record tant en termes de volume de fret et de trafic passagers

TERRITOIRE DES MUSQUEAM/RICHMOND, BC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Aéroport international de Vancouver (YVR) a été désigné une fois de plus comme le meilleur aéroport en Amérique du Nord aux Skytrax World Airport Awards, qui ont été dévoilés plus tôt dans la journée à Londres, en Angleterre. YVR s'est également classé au 11e rang des 20 meilleurs aéroports au monde. Il a trois deux places par rapport à sa 13e place l'année dernière et sept places par rapport à 2024.

Les Skytrax World Airport Awards sont reconnus comme le plus prestigieux classement mondial des aéroports, les prix étant décernés en fonction de votes effectués par plus de 13 millions de passagers dans le monde. YVR a été désigné le meilleur aéroport en Amérique du Nord durant 15 années consécutives au cours des 17 dernières années, un record inégalé.

YVR est le deuxième aéroport le plus fréquenté du Canada. Il constitue également une plaque tournante mondiale et un passage obligé entre l'Amérique du Nord, l'Asie et au-delà. En 2025, il a établi un nouveau record en accueillant 26,9 millions de passagers et en traitant plus de 365 000 tonnes de fret de grande valeur ou nécessitant une livraison rapide. L'aéroport a enregistré les chiffres les plus élevés jamais enregistrés en près de 95 ans d'existence. Cela témoigne de la solidité des opérations de l'aéroport, du service à la clientèle, de l'innovations et de l'expérience globale offerte aux passagers.

« Le fait que YVR continue d'être reconnu comme le meilleur aéroport en Amérique du Nord tout en battant des records en matière de trafic passagers et de volume de fret est une source de fierté pour nos équipes et notre communauté », a affirmé Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de l'Aéroport international de Vancouver. « Cet honneur rend hommage au travail acharné de nos employés dévoués, des équipes de notre compagnie aérienne et de nos agences partenaires, ainsi qu'au soutien de nos passagers, de nos clients et de la communauté que nous avons pour mission de servir. »

En tant que plaque tournante diversifiée et lien essentiel au sein des réseaux mondiaux de chaînes d'approvisionnement, YVR stimule l'économie en faisant croître l'emploi, la diversification commerciale et la connectivité en Colombie-Britannique et au Canada. Il génère chaque année plus de 15 milliards de dollars d'impact sur le PIB canadien et soutient directement plus de 26 000 emplois sur Sea Island, ainsi que plus de 119 000 emplois dans l'ensemble de la province.

Tandis que le Canada s'efforce d'augmenter ses exportations vers de nouveaux marchés internationaux diversifiés, les efforts de YVR pour renforcer les connexions aériennes s'avèreront essentiels pour accroître la notoriété du Canada à l'étranger. Cela contribuera également à soutenir l'emploi et la croissance économique au sein du pays.

Autres citations :

« Félicitations à l'aéroport international de Vancouver (YVR) pour avoir été nommé meilleur aéroport en Amérique du Nord par Skytrax. Cette distinction témoigne du dévouement de l'ensemble de l'équipe de YVR et de son engagement à offrir une expérience exceptionnelle aux voyageurs.

Les aéroports du Canada sont des portes d'entrée essentielles qui relient nos communautés entre elles et au reste du monde, tout en soutenant le commerce, le tourisme et la croissance économique. La reconnaissance continue de YVR met en lumière la solidité de notre secteur de l'aviation et le rôle important que jouent nos aéroports pour assurer la connectivité et la compétitivité du Canada. »

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'aéroport international de Vancouver aide les Britanno-Colombiens à rester connectés à leur famille, à leurs loisirs et à leur travail. En tant que porte d'entrée vers la région Asie-Pacifique, un aéroport de calibre mondial constitue un atout majeur en période d'incertitude.

Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette reconnaissance bien méritée -- des dirigeants aux employés de première ligne. Merci de faire avancer la Colombie-Britannique ! »

L'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Félicitations à l'aéroport international de Vancouver pour avoir été nommé meilleur aéroport en Amérique du Nord par Skytrax. Cette reconnaissance témoigne non seulement de l'excellence opérationnelle, mais aussi de notre engagement commun envers le partenariat et le respect, dans le cadre de l'Accord de durabilité et d'amitié entre Musqueam et YVR.

Nous poursuivons notre collaboration en vue d'une vision à long terme de prospérité commune, en soutenant l'éducation et la formation, en créant des parcours vers l'emploi, en favorisant les occasions économiques et en partageant notre culture et notre histoire avec des visiteurs du monde entier. »

yəχʷyaχʷələq, Chef Wayne Sparrow, bande indienne Musqueam

« Étant donné qu'il s'agit d'un atout essentiel pour notre région et notre économie, c'est formidable de voir YVR à nouveau désigné le meilleur aéroport en Amérique du Nord et l'un des meilleurs au monde. Outre le fait qu'il s'agit d'un excellent aéroport pour le transport de passagers, nous savons également que YVR joue un rôle clé dans la dynamisation de notre économie en favorisant le commerce international et la connectivité, en particulier à un moment où les entreprises cherchent à tirer parti de l'avantage que représente la porte d'entrée du Pacifique de la Colombie-Britannique pour diversifier leurs échanges commerciaux et conquérir de nouveaux marchés mondiaux. »

Bridgitte Anderson, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Vancouver

À propos de Skytrax

Les Skytrax World Airport Awards sont mondialement reconnus et décernés par les voyageurs aériens à la suite d'un vote dans le cadre de l'enquête de satisfaction annuelle des clients des aéroports, qui est la plus grande du genre et qui porte sur plus de 550 aéroports. Cette enquête et ces prix ne dépendent d'aucun contrôle ou d'aucune intervention de la part de l'aéroport. Cette enquête évalue l'expérience des voyageurs dans tous les aspects des services et des infrastructures aéroportuaires qui les concernent directement.

À PROPOS DE YVR

L'Aéroport international de Vancouver (YVR) est une plaque tournante mondiale diversifiée qui relie les personnes, le fret, les données et les idées et sert de plate-forme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous avons à cœur de soutenir le développement économique régional et d'avoir un impact positif sur la vie des Britanno-Colombiens. Nous accordons une grande importance à la satisfaction de nos clients, de nos partenaires, de notre personnel et de notre communauté en nous engageant dans la modernisation numérique, dans la lutte contre le changement climatique, dans la réconciliation et dans la stabilité financière.

SOURCE l'Administration de l'aéroport international de Vancouver

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