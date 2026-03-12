TERRITOIRE DE MUSQUEAM/RICHMOND, BC, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV) est heureuse d'annoncer que S&P Global Ratings a relevé sa cote de crédit émetteur à long terme et sa cote de dette non garantie de premier rang de « AA- » à « AA » avec des perspectives stables. Selon S&P, ce rehaussement à « AA » reflète leur évaluation de la solide position sur le marché de l'Aéroport international de Vancouver (YVR) et de l'approche stratégique de l'Administration en matière d'investissement en capital, qui, selon eux, permettra de maintenir une saine performance financière et un faible niveau d'endettement. De plus, S&P considère YVR comme un carrefour majeur et une porte d'entrée clé vers la région Asie-Pacifique, contribuant ainsi à une forte demande à long terme et à une croissance future, malgré l'incertitude macroéconomique persistante.

« L'Aéroport international de Vancouver est dès maintenant prêt à soutenir de nouveaux services aériens élargis, l'innovation et la technologie, ainsi qu'à réaliser d'autres investissements stratégiques afin de favoriser davantage le commerce, la connectivité et l'économie canadienne », a déclaré Tamara Vrooman, présidente-directrice générale de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Cette cote renforce notre stratégie qui consiste à maintenir une assise financière supérieure tout en maintenant les frais imposés aux transporteurs et aux passagers parmi les plus bas de tous les grands aéroports du Canada. »

Après l'année la plus achalandée de l'histoire d'YVR en 2025, avec des volumes records de fret et de passagers, l'Administration de l'aéroport mise sur son rôle de carrefour mondial et de porte d'entrée canadienne du Pacifique vers l'Asie et au-delà, en innovant et en améliorant ses opérations afin de stimuler la croissance économique future de la Colombie-Britannique et du Canada, tout en maintenant une protection contre les incertitudes du marché.

« À l'Aéroport international de Vancouver, notre succès continu repose sur des investissements stratégiques qui servent la communauté et l'économie qui la soutient », a ajouté Clayton Buckingham, vice-président, Finances et chef de la direction financière de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. « Pour l'avenir, nous avons une grande confiance en notre stratégie visant à investir dans des secteurs de croissance afin de soutenir nos opérations et la réussite de la région, particulièrement en ce qui concerne la saisie des opportunités de développement des connexions de services et d'échanges commerciaux avec les marchés émergents en Asie, en Inde et au-delà. »

À propos de l'Administration de l'aéroport de Vancouver

L'Administration de l'aéroport de Vancouver (AAV) est l'organisation sans capital-actions qui gère et exploite l'Aéroport international de Vancouver (YVR) au service de la communauté et de l'économie qui la soutient.

SOURCE l'Administration de l'aéroport international de Vancouver

