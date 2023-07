MONTRÉAL, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fier d'annoncer la nomination de M. Yves Ouellet à titre de président-directeur général de l'organisation. Cette nomination a été approuvée aujourd'hui par le Conseil des ministres. Rappelons qu'en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, le PDG de l'Autorité est nommé par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration de l'Autorité.

Yves Ouellet (Groupe CNW/Autorité des marchés financiers)

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Université du Québec à Montréal, M. Yves Ouellet a consacré l'ensemble de sa carrière professionnelle à l'administration publique québécoise. À partir de 1991, il a occupé de nombreux postes stratégiques associés au développement économique. En 1994, il s'est joint au ministère des Finances avant d'intégrer, en 2001, les rangs du ministère du Conseil exécutif. En 2006, M. Ouellet a été nommé secrétaire général associé aux priorités et aux projets stratégiques, fonction qu'il a occupée jusqu'en 2012, où il a été désigné sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune. De 2012 à 2017, il a occupé le poste de secrétaire du Conseil du trésor, avant d'être nommé président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures, fonction qu'il a assumée jusqu'à sa nomination comme secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, poste qu'il occupe depuis le 18 octobre 2018.

M. Ouellet entrera en fonction le 21 août 2023. C'est pourquoi le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Mme Marie-Claude Soucy pour agir comme présidente-directrice générale par intérim. Mme Soucy est vice-présidente finances, talents et technologies de l'Autorité et y œuvre depuis près de huit ans.

Citations

« La nomination d'Yves Ouellet à titre de président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers arrive à point nommé pour l'organisation. Le secteur financier est en constante évolution à l'ère des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Sa connaissance fine de l'appareil gouvernemental, de l'économie et des finances publiques ainsi que ses grandes qualités de gestionnaire seront des atouts précieux pour l'Autorité. Je félicite M. Ouellet et le remercie de poursuivre son engagement auprès du gouvernement du Québec, cette fois dans le rôle de régulateur intégré du secteur financier et de protection des consommateurs », a déclaré Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise.

« Je suis très heureux de la nomination d'Yves Ouellet, qui survient au terme d'un processus de sélection rigoureux mené par le conseil d'administration de l'Autorité. M. Ouellet possède les connaissances, l'expérience et le leadership recherchés pour cette organisation et saura, j'en suis persuadé, poursuivre l'immense travail qui a été accompli au cours des dernières années par ses prédécesseurs. Sa compétence et son important bagage professionnel en font un candidat de choix dans la poursuite du rayonnement de l'Autorité », a déclaré Robert Panet-Raymond, président du conseil d'administration de l'Autorité.

« C'est avec une grande fierté que je me joins à l'équipe exceptionnelle de l'Autorité des marchés financiers », a déclaré pour sa part Yves Ouellet. « Cette organisation joue un rôle majeur pour les consommateurs et l'industrie financière québécoise, laquelle occupe par ailleurs une part importante de notre économie. J'entends poursuivre le travail remarquable de l'Autorité en m'appuyant sur l'expertise et le sens de l'engagement des équipes. Dans une industrie en pleine transformation, de nombreux défis attendent l'Autorité au cours des prochaines années. Je sais que nous pourrons y faire face avec toute la conviction et la compétence qui caractérisent cette grande organisation », a-t-il ajouté.

« Finalement, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les employés de l'Autorité, je tiens à nouveau à remercier chaleureusement Louis Morisset pour son engagement et sa contribution exceptionnelle au cours de toutes ces années au sein de l'Autorité », a conclu Robert Panet-Raymond.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers