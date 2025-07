Exercice illégal et fraude à l'investissement - Le TMF impose une pénalité à Joseph Dion Raymond

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le 20 juin 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a imposé une pénalité administrative de 30 000 $ à Joseph Dion Raymond à la suite d'une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Jugement

M. Dion Raymond a rencontré une investisseuse au courant de l'été 2022, alors qu'ils travaillaient ensemble. Il se présentait comme faisant des investissements en cryptoactifs et en FOREX dont les rendements lui permettaient d'en vivre depuis quelques années. C'est dans ce contexte que l'investisseuse a décidé de faire affaire avec M. Dion Raymond.

Au fil d'une période de trois mois l'investisseuse a remis une somme totale de 14 125 $ à M. Dion Raymond, qui lui fournissait des graphiques présentant des rendements pour affirmer que ses placements généraient de bons bénéfices.

Or, la preuve a révélé que M. Dion Raymond n'a jamais investi ni eu l'intention d'investir l'argent remis, malgré qu'il ait conclu un contrat d'investissement avec l'investisseuse. Il a plutôt utilisé les sommes à des fins personnelles.

Après avoir entendu la preuve présentée par l'AMF, le TMF a jugé que M. Dion Raymond a :

procédé au placement d'un contrat d'investissement sans avoir établi un prospectus soumis au visa de l'AMF;

agi à titre de courtier sans être inscrit auprès de l'AMF;

fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres;

participé à un acte, une pratique ou une conduite alors qu'il savait ou devait savoir que cela constituait une fraude.

Pénalité

Le TMF a imposé une pénalité administrative de 30 000 $ à Joseph Dion Raymond. De plus, il a enjoint ce dernier à remettre la somme de 12 025 $, qui correspond à la partie non remboursée des investissements faits par la victime.

Dans sa décision, le TMF a souligné qu'il était « préoccupé par l'utilisation de plus en plus fréquente des réseaux sociaux dans lesquels des "finfluenceurs" affichent des modes de vie qui peuvent laisser croire au succès financier facilement accessible. D'autant plus que les personnes qui se font berner par de tels stratagèmes sont généralement des personnes vulnérables ayant peu de connaissances dans le secteur financier ».

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

lautorite.qc.ca

Autorité des marchés financiers

@lautorite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers