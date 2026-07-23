Yves Lalumière retrouve le conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- La Société du Palais des congrès de Montréal annonce la nomination d'Yves Lalumière à son conseil d'administration. Président-directeur général de Tourisme Montréal depuis 2013, il entamera, à compter du 15 août 2026, un troisième mandat au sein du conseil, auquel il a déjà siégé de 2013 à 2022. Sa nomination a été entérinée par le Conseil des ministres le 8 juillet dernier.

Yves Lalumière © Julian Haber

Fort d'une compréhension approfondie du rôle crucial du Palais des congrès dans l'écosystème touristique et économique montréalais, M. Lalumière mettra à profit une solide expérience en développement de la destination à l'échelle mondiale. Son parcours et sa maîtrise des enjeux liés aux grands événements contribueront aux travaux du conseil d'administration, notamment dans l'avancement du dossier de densification et de modernisation des espaces du Palais, un projet structurant qui permettra de consolider sa position parmi les grands centres de congrès canadiens et internationaux et de soutenir le développement de la destination montréalaise.

Une expertise reconnue au service du Palais

À la tête de Tourisme Montréal depuis 2013, Yves Lalumière a contribué à renforcer le positionnement de la métropole parmi les grandes destinations urbaines internationales, tant sur les marchés du tourisme d'agrément que du tourisme d'affaires et des grands événements. Sous sa direction, l'organisation a également fait du développement durable un axe majeur de son action et contribué à accroître l'accessibilité internationale de la ville.

Reconnu pour son engagement envers l'industrie touristique, Yves Lalumière est Grand Ambassadeur de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Au fil de sa carrière, il a également siégé à plusieurs conseils d'administration, notamment ceux de C2 Montréal et de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, en plus d'être membre du World Tourism Cities Federation.

Remerciements à Jean-Sébastien Boudreault

En parallèle à la nomination d'Yves Lalumière, la Société du Palais des congrès de Montréal tient à remercier chaleureusement Jean-Sébastien Boudreault, dont le mandat à titre de membre du conseil d'administration prendra fin le 14 août prochain. Depuis sa nomination en 2022, M. Boudreault a contribué aux travaux du conseil par son engagement et la qualité de sa réflexion. Le Palais lui exprime sa reconnaissance pour sa précieuse contribution au développement de l'organisation.

Citations

« L'expérience d'Yves Lalumière, sa vision du développement de Montréal et sa connaissance de notre organisation constituent des atouts précieux pour accompagner le Palais dans les prochaines années, dans un contexte où les destinations se livrent une concurrence de plus en plus forte pour attirer les grands congrès internationaux. Son retour au sein du conseil d'administration s'inscrit dans cette volonté de poursuivre notre développement en misant sur une expertise reconnue et une compréhension fine des enjeux de notre industrie. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Yves Lalumière connaît bien le Palais, ses objectifs et le rôle qu'il joue dans le développement de Montréal. C'est avec grand plaisir que nous l'accueillons de nouveau au sein du conseil d'administration. Son expérience et sa connaissance pointue de notre écosystème seront des atouts importants pour accompagner le Palais dans les années à venir. » - Josée Noiseux, présidente du conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

« Je suis honoré de retrouver le conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal. Le Palais est une infrastructure stratégique pour Montréal, qui contribue de façon importante au rayonnement de notre destination et à son attractivité auprès des organisateurs de congrès et d'événements internationaux. Les prochaines années offriront de belles occasions de contribuer à son évolution afin de maximiser les retombées touristiques, économiques et scientifiques qu'il génère, et je suis heureux d'y apporter à nouveau mon expérience et mon engagement. Je remercie le gouvernement du Québec de sa confiance renouvelée. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal et membre du conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la dixième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849 / [email protected]