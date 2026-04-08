MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Grâce à l'engagement remarquable de leaders reconnus dans leur domaine, Montréal accueillera 20 congrès internationaux majeurs d'ici 2029, pour des retombées estimées à plus de 46 millions de dollars pour Montréal et le Québec. Ces personnalités ont été honorées le 1er avril dernier lors du 35e Gala des Ambassadeurs et Ambassadrices du Palais des congrès de Montréal, en présence de la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, qui en a profité pour annoncer la bonification et la prolongation du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international.

Les 25 nouveaux membres du Club des Ambassadeurs et Ambassadrices du Palais des congrès. © Olivier Samson Arcand / Cosmos Image (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Issus des milieux technologique, scientifique, médical et économique, les nouveaux membres du Club des Ambassadeurs et Ambassadrices du Palais des congrès ont mobilisé leurs réseaux et mis à profit leur crédibilité pour convaincre des organisations internationales de tenir leurs événements à Montréal. De concert avec les équipes du Palais des congrès et d'Événements d'affaires Montréal, ils ont attiré 20 événements majeurs (quinze pour le Palais, les autres dans des hôtels et universités de la ville), représentant 40 000 délégués et 105 000 nuitées dans les établissements hôteliers. Quatre de ces congrès ont été tenus en 2025, les autres se tiendront d'ici 2029. Les personnalités intronisées rejoignent les rangs du Club des Ambassadeurs et Ambassadrices du Palais des congrès de Montréal, créé il y a 40 ans et qui rassemble aujourd'hui près de 400 leaders engagés dans le développement et le rayonnement de la métropole.

Au-delà des retombées économiques, ces spécialistes jouent un rôle déterminant dans l'attraction de ces rencontres internationales qui favorisent la diffusion du savoir et accélèrent l'innovation dans des secteurs stratégiques que sont notamment les sciences de la vie, l'aérospatiale ou encore l'ingénierie. Leur leadership et leur influence permettent en outre de consolider Montréal en tête des destinations d'affaires en Amérique. Le travail de ces Ambassadrices et Ambassadeurs s'appuie sur un accompagnement structuré et continu, orchestré par le Palais des congrès de Montréal et Événements d'affaires Montréal.

Le professeur Fabrice Labeau, ou l'engagement exemplaire pour le rayonnement de Montréal

Dans le cadre du Gala de mercredi dernier, le titre de Grand Ambassadeur a été remis à Fabrice Labeau, professeur titulaire au Département de génie électrique et informatique de l'Université McGill. Cette distinction souligne son parcours remarquable, son dévouement et son leadership, qui ont contribué de façon significative au rayonnement international de Montréal. Reconnu internationalement pour ses travaux, membre influent de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), le professeur Labeau a activement contribué, au cours des 20 dernières années, à l'organisation dans la métropole de 19 conférences internationales majeures, qui cumulent près de 38 M$ de retombées économiques pour Montréal et le Québec. Auteur ou coauteur de plus de 200 publications scientifiques, il a concrètement et fortement participé à ancrer Montréal dans les grands réseaux mondiaux du savoir et de l'innovation scientifique.

Le soutien gouvernemental au tourisme d'affaires s'intensifie

L'édition 2026 du Gala marquait un jalon important : il s'agit de celle ayant intronisé le plus grand nombre d'Ambassadeurs et d'Ambassadrices, reflet du dynamisme du tourisme d'affaires montréalais. Un élan qu'a confirmé la ministre du Tourisme Amélie Dionne en annonçant la bonification de 4,5 M$ et la prolongation jusqu'au 31 mars 2028 du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international (FSTAI), lancé en 2023 avec une enveloppe initiale de 10 M$. Le FSTAI est un programme de subventions du gouvernement qui sert à attirer et développer des événements d'affaires internationaux au Québec. En le renforçant, le gouvernement apporte ainsi son soutien au développement d'un secteur du tourisme d'affaires particulièrement lucratif - 2,1 milliards de dollars de recettes en 2024 - et qui génère des retombées intellectuelles et sociétales tangibles pour le Québec tout entier.

Créativité et gastronomie montréalaise à l'honneur au Gala des Ambassadeurs et Ambassadrices 2026

Depuis plus de 30 ans, le Gala des Ambassadeurs et Ambassadrices met en lumière les acteurs clés du rayonnement de Montréal. Sa réussite repose sur l'engagement de partenaires clés du Palais : TKNL à la conception, l'audiovisuel et la réalisation, et GES au mobilier et à la décoration, ont su créer une expérience à la hauteur de son rayonnement.

Le Gala est également l'occasion de célébrer la richesse de la scène gastronomique montréalaise grâce à la Symphonie gastronomique, signature distinctive du Gala. Réalisée avec la participation de Maestro Culinaire, partenaire alimentaire exclusif du Palais, elle met en valeur le talent culinaire local. Cette année encore, les chefs de dix grands hôtels de la métropole ont conjugué leur savoir-faire au grand plaisir des invités : DoubleTree par Hilton Montréal, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel Bonaventure, Hôtel Le Germain Montréal - Restaurant Le Boulevardier, Hôtel Monville, Hôtel Place d'Armes, InterContinental Montréal, Le Centre Sheraton Montréal, Le Westin Montréal et Marriott Château Champlain.

Remerciements

Le Palais des congrès de Montréal tient à souligner l'implication d'Événements d'affaires Montréal, grand partenaire du Gala des Ambassadeurs et Ambassadrices 2026, et à remercier ses commanditaires : GDI, commanditaire de l'expérience d'accueil ; Air Canada et le Salon International de l'auto de Montréal, commanditaires associés ; Aéroport International Montréal-Trudeau et l'Association hôtelière du Grand Montréal, commanditaires collaborateurs.

Citations

« Je tiens à remercier et féliciter nos Ambassadeurs et Ambassadrices qui jouent un rôle clé dans l'attraction de grands événements internationaux à Montréal. En soutenant le développement du tourisme d'affaires, notre gouvernement contribue à faire rayonner le savoir-faire québécois, à stimuler l'innovation et à renforcer l'économie de nos communautés. C'est grâce à cette collaboration entre leaders d'exception et institutions que Montréal continue de se démarquer sur la scène mondiale. » - Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'expertise reconnue de nos Ambassadeurs et Ambassadrices constitue un avantage distinctif pour Montréal, en renforçant sa capacité et sa crédibilité à attirer et accueillir des événements d'envergure. Ces leaders passionnés, qui s'investissent sans compter pour porter la candidature de notre ville et faire en sorte que ces grands rendez-vous aient lieu chez nous. Leur engagement a des effets concrets sur notre économie et laisse une empreinte durable dans notre société, et c'est très sincèrement que je remercie celles et ceux qui s'impliquent avec autant de conviction pour faire rayonner le savoir-faire montréalais dans le monde entier. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Le succès de Montréal sur la scène internationale repose avant tout sur la force de son écosystème et sur l'engagement des professionnels d'exception. Grâce à leur expertise, les Ambassadeurs et Ambassadrices positionnent la métropole comme un carrefour de savoir et d'innovation. Nous les félicitons vivement, et les remercions pour leur engagement et leur soutien précieux. » - Mylène Gagnon, vice-présidente, Ventes, services aux congrès et aux membres à Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849 / [email protected]