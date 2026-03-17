MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Du 31 octobre au 5 novembre 2027, le Palais des congrès de Montréal accueillera le 26e Congrès mondial de la FIGO (Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique). L'événement réunira près de 8 000 spécialistes en provenance de 145 pays, et générera des retombées économiques estimées à 10,5 millions de dollars. Il renforcera en outre l'exemplarité canadienne en matière de santé des femmes.

Pendant cinq jours, la métropole deviendra un carrefour d'échanges réunissant médecins, chercheurs, autres professionnels de la santé et décideurs politiques autour des avancées les plus récentes en obstétrique et en gynécologie, des découvertes émergentes aux avancées technologiques.

Le congrès se tiendra dans un contexte mondial marqué par un recul en matière de droits des femmes et par une désinformation persistante en la matière. Les enjeux bien réels que sont la mésinformation, le harcèlement, les violences gynécologiques, le consentement ou encore l'accès aux soins pour les femmes en situation d'itinérance feront aussi partie des discussions. L'objectif est clair : rappeler que certaines pratiques n'ont plus leur place et que le respect des droits des patientes est non négociable.

L'exemplarité canadienne

Pour la Dre Diane Francoeur, directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), accueillir ce congrès mondial à Montréal dépasse largement la question logistique pour le Canada. « Le pays bénéficie d'un système de santé où les droits sexuels et reproductifs des femmes sont protégés et où les soins sont financés publiquement, et ce privilège impose la responsabilité de redonner à la communauté internationale, de partager nos connaissances et de nous tenir debout lorsque les droits des femmes sont remis en question. »

Le congrès servira donc de vitrine du savoir-faire canadien. « Nous voulons prêcher par l'exemple », résume-t-elle en évoquant la capacité du pays à innover et à faire évoluer les pratiques. « Qu'il s'agisse de procréation médicalement assistée, de soins aux grands prématurés ou de prise en charge des cancers gynécologiques, l'objectif est de partager une expertise reconnue et de contribuer à faire progresser les standards à l'échelle internationale. » La SOGC souhaite également tendre la main aux pays moins nantis, où l'accès à la formation et aux soins demeure limité et où les droits sexuels et reproductifs des femmes sont encore bafoués.

Avec FIGO 2027, Montréal deviendra un espace de dialogue ouvert sur l'avenir de la santé des femmes, où l'innovation scientifique s'accompagne d'une réflexion claire sur les droits, l'éthique et la dignité.

L'édition 2027 marquera le retour du congrès au Canada, après Vancouver en 2015. Montréal et le Palais avaient déjà accueilli le congrès en 1994.

Citations

« Accueillir le Congrès mondial de la FIGO au Palais des congrès de Montréal, c'est donner toute la place qu'ils méritent aux enjeux qui touchent directement la vie des femmes. Quand Montréal devient le point de rencontre de 145 pays autour de la santé des femmes, l'enjeu prend largement le pas sur les retombées économiques, même si elles sont importantes. On parle d'impact réel, de pratiques qui évoluent, de droits qui se défendent et de standards qui s'élèvent. En étant régulièrement le théâtre de conversations qui comptent pour la société québécoise, le Palais joue pleinement son rôle : être un catalyseur de progrès sociétal pour Montréal et le Québec. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Accueillir le congrès FIGO à Montréal, c'est bien plus que recevoir un grand congrès international : c'est créer un lieu de rencontres où les idées circulent, où les expertises se croisent et où des avancées concrètes prennent forme. En rassemblant des milliers de spécialistes de la santé des femmes venus des quatre coins du monde, Montréal affirme son rôle de carrefour humain et scientifique. Nous sommes fiers d'offrir un environnement ouvert, inclusif et propice à des échanges essentiels qui contribuent à faire progresser la santé et les droits des femmes à l'échelle mondiale. » - Mylène Gagnon, vice-présidente, ventes et services aux congrès de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]