MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Du 15 au 21 mai 2026, le Palais des congrès de Montréal accueille le Congrès mondial des tunnels, qui réunit 2 000 spécialistes des infrastructures souterraines. Cet événement se traduira aussi par un legs environnemental au cœur du centre-ville de Montréal.

Au-delà des 5 600 nuitées générées dans les hôtels montréalais et des 1,6 million de dollars estimés en retombées économiques pour Montréal et le Québec, l'édition 2026 du Congrès mondial des tunnels contribuera au développement urbain durable de la métropole grâce à un projet de plantation d'arbres.

Cette initiative découle d'un engagement pris par le Palais des congrès de Montréal durant le processus de candidature pour l'accueil de cet événement d'envergure organisé par l'Association internationale des tunnels et de l'espace souterrain (AITES). Prévue en juin, la réalisation de ce projet constitue un legs durable pour la métropole.

Un projet urbain symbolique

Implanté en partie au-dessus d'un tunnel du Réseau express métropolitain (REM) et sur un campus universitaire, ce projet de plantation d'arbres revêt une portée hautement symbolique. Il illustre de manière tangible le rôle des infrastructures souterraines dans l'optimisation de l'espace urbain et la préservation de la surface pour des usages plus verts et humains. Pensée dans une logique de biodiversité et de résilience urbaine, la plantation contribuera à enrichir la canopée montréalaise, à lutter contre les îlots de chaleur et à offrir un environnement apaisant, diversifié et accueillant pour la communauté.

Le projet réalisé par le Palais des congrès et l'AITES s'inscrit dans un programme d'envergure mené par la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi), avec le soutien financier du gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal, ainsi que de partenaires privés et universitaires.

Citations

« Cette initiative reflète parfaitement l'engagement de l'ITA-AITES en faveur du développement durable et de l'édification d'un avenir plus résilient et plus agréable à vivre. En démontrant comment les infrastructures souterraines peuvent libérer de l'espace en surface pour créer des environnements urbains plus verts et centrés sur l'humain, le Congrès mondial des tunnels de l'AITES 2026 laisse un héritage positif et durable à Montréal et au-delà. » - Helen Roth, directrice générale de l'AITES

« L'accueil du Congrès mondial des tunnels 2026 montre qu'un événement international peut avoir des retombées tangibles pour la ville qui le reçoit. Au Palais, notre rôle ne se limite pas à accueillir des participants et à générer des retombées économiques. Nous travaillons aussi à ce que certains événements puissent contribuer, de façon concrète et durable, au développement de Montréal et à la qualité de vie de sa communauté. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849 / [email protected]