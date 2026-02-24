MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La porte-parole d'ADM Aéroports de Montréal, Anne-Sophie Hamel, sera disponible les 25 & 26 février à YUL pour des entrevues en présentiel et en visioconférence. Il y aura également possibilité de prendre des images de la déconstruction du stationnement Étagé. Veuillez envoyer vos demandes par courriel à [email protected].

À l'approche de la semaine de relâche, alors qu'un grand nombre de familles et de voyageurs s'envoleront vers des destinations soleil dans un contexte où YUL Aéroport international Montréal-Trudeau est en grande transformation pour mieux servir ses usagers, ADM Aéroports de Montréal souhaite rappeler quelques conseils importants pour une expérience plus fluide.

Avec une offre de stationnement réduite à la suite de la fermeture définitive du stationnement Étagé et de l'EconoParc P5, la réservation de stationnement est essentielle pour garantir une place dans les parcs du site aéroportuaire. De plus, avec un accès plus difficile au site en heures de pointe en raison de l'achalandage accru, il est vivement recommandé que tous les passagers planifient leurs déplacements adéquatement, en priorisant notamment l'utilisation des débarcadères Express P4 et P10 et en arrivant à l'aéroport 3 h avant leur vol.

Pour les voyageurs

Pour les accompagnateurs

Veuillez prioriser le débarcadère Express situé près du stationnement P4 afin de récupérer vos proches. Assurez-vous que le passager que vous venez chercher est bel et bien arrivé avant de vous y diriger. S'il n'y est pas encore, utilisez le stationnement d'attente CellParc. Vous pouvez y rester gratuitement pour une durée maximale de 2 h.

Pour toutes autres questions complémentaires en lien avec votre voyage, consultez la section « Questions et réponses » du site web d'ADM. Une fois arrivée à l'aéroport, n'hésitez pas à accoster un des ambassadeurs au veston rouge pour vous aider à vous diriger dans l'aérogare. Finalement, un représentant de l'équipe YUL Satisfaction pourra vous aider en temps réel en ligne grâce au service de clavardage YULChat.

