YUL AÉROPORT INTERNATIONAL MONTRÉAL-TRUDEAU : CONSEILS AUX VOYAGEURS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
24 févr, 2026, 10:22 ET
MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La porte-parole d'ADM Aéroports de Montréal, Anne-Sophie Hamel, sera disponible les 25 & 26 février à YUL pour des entrevues en présentiel et en visioconférence. Il y aura également possibilité de prendre des images de la déconstruction du stationnement Étagé. Veuillez envoyer vos demandes par courriel à [email protected].
À l'approche de la semaine de relâche, alors qu'un grand nombre de familles et de voyageurs s'envoleront vers des destinations soleil dans un contexte où YUL Aéroport international Montréal-Trudeau est en grande transformation pour mieux servir ses usagers, ADM Aéroports de Montréal souhaite rappeler quelques conseils importants pour une expérience plus fluide.
Avec une offre de stationnement réduite à la suite de la fermeture définitive du stationnement Étagé et de l'EconoParc P5, la réservation de stationnement est essentielle pour garantir une place dans les parcs du site aéroportuaire. De plus, avec un accès plus difficile au site en heures de pointe en raison de l'achalandage accru, il est vivement recommandé que tous les passagers planifient leurs déplacements adéquatement, en priorisant notamment l'utilisation des débarcadères Express P4 et P10 et en arrivant à l'aéroport 3 h avant leur vol.
Pour les voyageurs
- Planifiez vos déplacements en utilisant le Planificateur de transit YUL et prenez le temps de vérifier l'état des routes ainsi que la circulation sur le réseau en consultant le Québec 511 avant de vous diriger à l'aéroport.
- Validez les différentes options de transports collectifs disponibles dans votre secteur pour vous rendre à l'aéroport.
- Privilégiez un autre moyen de transport si vous n'avez pas réservé d'avance votre place de stationnement puisqu'il est possible qu'aucune place ne soit disponible à votre arrivée.
- Demandez à votre accompagnateur ou chauffeur de vous déposer au débarcadère Express situé à proximité du stationnement P4 ou à celui du P10. Gratuits et ouverts 7/7, ils permettent d'éviter la congestion routière, en plus d'être desservis par un service de navette fréquent qui donne accès à l'aérogare en quelques minutes.
- Afin de profiter d'un accès accéléré aux processus aéroportuaires, faites usage des services numériques d'enregistrement gratuits offerts à YUL:
- Au retour, simplifiez votre arrivée au Canada en remplissant votre déclaration de douane et d'immigration pour l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L'utilisation de cette application permet de diminuer le temps de traitement des voyageurs dans la zone des contrôles frontaliers.
Pour les accompagnateurs
- Veuillez prioriser le débarcadère Express situé près du stationnement P4 afin de récupérer vos proches. Assurez-vous que le passager que vous venez chercher est bel et bien arrivé avant de vous y diriger. S'il n'y est pas encore, utilisez le stationnement d'attente CellParc. Vous pouvez y rester gratuitement pour une durée maximale de 2 h.
Pour toutes autres questions complémentaires en lien avec votre voyage, consultez la section « Questions et réponses » du site web d'ADM. Une fois arrivée à l'aéroport, n'hésitez pas à accoster un des ambassadeurs au veston rouge pour vous aider à vous diriger dans l'aérogare. Finalement, un représentant de l'équipe YUL Satisfaction pourra vous aider en temps réel en ligne grâce au service de clavardage YULChat.
Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]
