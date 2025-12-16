MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Alors que la période des Fêtes est un moment particulièrement occupé pour les aéroports à travers le monde, ADM Aéroports de Montréal s'attend à accueillir de nombreux voyageurs au cours des prochaines semaines à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, et ce, en période de grands travaux impactant les habitudes des voyageurs. En ce sens, l'organisation souhaite émettre des recommandations aux passagers et usagers du site aéroportuaire afin de limiter les impacts sur leur expérience et de les aider à mieux préparer leur passage.

Dans un contexte où YUL est en grande transformation pour mieux servir ses usagers, il est vivement recommandé que tous les passagers planifient leurs déplacements et arrivent sur le site aéroportuaire au moins trois heures avant leur départ et ce, peu importe leur destination. De plus, avec la fermeture définitive du stationnement Étagé et de l'EconoParc P5, l'offre de places disponibles sur le site de YUL est désormais réduite. Pour être en mesure de se stationner à l'aéroport en cette période achalandée, les passagers doivent d'abord vérifier l'occupation actuelle des parcs de stationnement disponibles et obligatoirement y réserver leur place afin de la garantir. Les passagers n'ayant pas réservé devront considérer d'autres options, dont l'utilisation de modes de transport alternatifs, car il est possible qu'aucune place de stationnement ne soit disponible à leur arrivée.

Pour les voyageurs au départ

Se préparer



Assurez-vous de vérifier le statut et l'horaire de votre vol avant de vous rendre à YUL en consultant le site d'ADM ou en communiquant avec votre compagnie aérienne.

Planifiez vos déplacements en utilisant le Planificateur de transit YUL et prenez le temps de vérifier l'état des routes ainsi que la circulation sur le réseau en consultant le Québec 511 avant de vous diriger à l'aéroport.

Validez les différentes options de transports collectifs disponibles dans votre secteur pour vous rendre à l'aéroport.

Réservez votre place si vous souhaitez stationner votre véhicule sur le site. Durant la période des Fêtes, l'offre est limitée.

Préparez bien vos bagages à main en vue de votre passage au point de contrôle de sûreté afin de faciliter le processus. Soyez également vigilants : placez les cadeaux emballés dans les bagages enregistrés (bagages de soute). Si ce n'est pas possible, nous vous rappelons que les cadeaux placés dans les bagages à main (transport en cabine) ne doivent pas être emballés.

Vérifiez avec votre transporteur aérien la dimension acceptée pour le bagage à main et le poids maximal du bagage de soute.

Arriver tôt



Demandez à votre accompagnateur ou chauffeur de vous déposer au débarcadère Express situé à proximité du stationnement P4 ou à celui du P10. Gratuits et ouverts 7/7, ils permettent d'éviter la congestion routière, en plus d'être desservis par un service de navette fréquent qui donne accès à l'aérogare en cinq minutes.

Présentez-vous à l'aéroport 3 h avant le départ de votre vol, peu importe votre destination, afin de compléter le processus aéroportuaire du préembarquement.

Passez les contrôles de sûreté dès que vous avez complété votre enregistrement.

Afin de profiter d'un accès accéléré aux processus aéroportuaires, faites usage des services gratuits offerts à YUL: Mobile Passport Control (vols vers les États-Unis) , une application qui permet de soumettre d'avance vos renseignements de passeport et votre déclaration douanière. Vous gagnez ainsi du temps et vous profiterez d'une ligne prioritaire au contrôle frontalier américain. YUL Express (pour tous les vols au départ de YUL) , une plate-forme de réservation en ligne qui assure une heure précise de passage pour les contrôles de sûreté et qui offre également une ligne prioritaire. Enhanced Passenger Processing (pour les vols vers les États-Unis) , une nouvelle initiative biométrique, fournie par les United States Customs et Border Protection (USCBP) et offerte uniquement aux citoyens américains, qui permet dorénavant d'utiliser la technologie de reconnaissance faciale afin d'accélérer leur processus frontalier lors de leur retour à la maison.



Pour les voyageurs au retour

Simplifiez votre arrivée au Canada en remplissant votre déclaration de douane et d'immigration pour l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 72 heures avant votre arrivée au pays, au moyen d'ArriveCAN. L'utilisation de cette application permet de diminuer le temps de traitement des voyageurs dans la zone des contrôles frontaliers.

Pour éviter toute attente, vous pourrez payer votre stationnement en ligne sur votre appareil mobile, 15 minutes avant de quitter l'aéroport. Il suffit de balayer le code QR de votre billet de stationnement et de suivre les instructions.

Pour les accompagnateurs

Veuillez prioriser le débarcadère Express situé près du stationnement P4 afin de récupérer vos proches. Assurez-vous que le passager que vous venez chercher est bel et bien arrivé avant de vous y diriger. S'il n'y est pas encore, utilisez le stationnement d'attente CellParc. Vous pouvez y rester gratuitement pour une durée maximale de 2 h.

Pour toutes autres questions complémentaires en lien avec votre voyage, consultez la section « Questions et réponses » du site web d'ADM. Une fois arrivée à l'aéroport, n'hésitez pas à accoster un des ambassadeurs au veston rouge pour vous aider à vous diriger dans l'aérogare. Finalement, un représentant de l'équipe YUL Satisfaction pourra vous aider en temps réel en ligne grâce à notre service de clavardage YULChat.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]