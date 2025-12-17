MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que le président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal, Yves Beauchamp, annonce la nomination de Jerome Conraud, à titre de vice-président Stratégie, planification et développement durable. Il a amorcé son parcours chez ADM comme vice-président adjoint, Stratégie et gouvernance, planification aéroportuaire en octobre 2024.

Jerome Conraud – ADM Aéroports de Montréal (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Cumulant plus de 20 ans d'expérience professionnelle, Jerome Conraud a occupé plusieurs postes clés à l'université McGill, notamment celui de directeur du portefeuille des infrastructures physiques, supervisant ainsi la planification des projets d'investissement en alignement avec les priorités stratégiques de cette institution, en plus d'avoir œuvré sur son plan de maintien des actifs de ce qui constitue l'un des plus gros parcs immobiliers de la province. Il y a également été directeur de la gestion des services d'utilité publique et de l'énergie, où il a dirigé des initiatives en efficacité énergétique, contribuant à la réalisation du Plan d'action climatique et de durabilité de l'université et pilotant la rédaction de sa feuille de route en décarbonation.

Son parcours l'a aussi mené à jouer un rôle de premier plan à l'Office municipal d'habitation de Montréal en tant que directeur de l'énergie. Il s'est également impliqué auprès d'associations, notamment comme membre du conseil d'administration du Réseau Énergie et Bâtiment et comme membre fondateur du chapitre montréalais de Laboratoires écologiques du Canada.

Jerome Conraud est reconnu pour sa capacité à transformer des objectifs organisationnels en stratégies concrètes. Son expertise, qui repose sur une compréhension intégrée des enjeux énergétiques, opérationnels et environnementaux propres aux institutions d'envergure, fait de lui la personne tout indiquée pour accompagner ADM dans sa prochaine phase de développement. Son équipe aura comme mandat de renforcer la capacité de l'organisation à réaliser ses ambitions et à soutenir l'évolution d'infrastructures durables, dans un contexte de défis importants.

Ingénieur de formation, Jerome Conraud est titulaire d'une maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A) en génie du bâtiment de l'université Concordia et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en gestion et développement durable de HEC Montréal.

Il est en poste depuis le 25 novembre 2025.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

