MIRABEL, QC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le tout premier forum sur la mobilité aérienne avancée (MAA), organisé par le Réseau SDG Innovation et ADM Aéroports de Montréal, en collaboration avec l'Institut de conception et d'innovation aérospatiales de Concordia et Polytechnique Montréal, a réuni hier quelques 200 participants au Centre YMX Innovation, situé à YMX Aérocité internationale de Mirabel.

Cet événement, qui avait pour thème « La dronatisation dans la société - Défis et réussites », a réuni des leaders clés de l'industrie, du monde universitaire et du gouvernement afin d'explorer l'impact croissant et les opportunités de la technologie des drones.

Le forum a donné lieu à une série de présentations et de tables rondes très instructives. La journée a débuté par un discours de bienvenue de Hany Moustapha, directeur du Réseau SDG Innovation et de Viviane Choi, vice-présidente, Technologies et innovation numérique d'ADM. Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM, et Jarrod Morley, directeur d'Espace Aéro, ont prononcé les discours d'ouverture, préparant le terrain pour une journée de discussions collaboratives.

L'une des sessions clés a été la séance plénière sur les orientations stratégiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en matière de MAA, présentée par Pascal Luciani, directeur adjoint de la navigation aérienne et de la sécurité. Elle a été suivie d'une table ronde passionnante sur l'intégration sociale des drones, avec les points de vue d'entreprises de premier plan telles que Exotactik, Jaunt Air Mobility, Laflamme Aéro, H2o Drone, Drones Deschamps et Hydro-Québec.

Les participants ont également pu écouter le professeur Jean-Marc Frayret, qui a présenté les activités des initiatives de l'institut de mobilité aérienne avancée SDG (AAMI). Une deuxième table ronde a ensuite porté sur la gestion du trafic des drones, avec la participation d'experts de NAV CANADA, de Transports Canada et de l'Université de Sherbrooke, permettant d'aborder les enjeux opérationnels, réglementaires et technologiques liés à l'évolution de l'écosystème.

Le forum a également souligné l'importance de favoriser l'émergence de nouveaux talents, avec une présentation des travaux des équipes universitaires sur la technologie des drones et la mobilité aérienne avancée. L'événement s'est conclu par une séance de réseautage, permettant aux participants de poursuivre leurs discussions et leur collaboration.

Le succès du forum a souligné l'engagement de l'Institut de mobilité aérienne avancée à faire progresser le leadership du Québec dans le secteur aérospatial.

À propos des organisateurs :

L'Institut de mobilité aérienne avancée SDG (AAMI) a été inauguré en septembre 2024 par le Réseau SDG InnovationTM avec le soutien d'ADM Aéroports de Montréal. Il est codirigé par le professeur Jean-Marc Frayret de Polytechnique Montréal et la professeure Carole El Ayoubi de l'Université Concordia dans le but de créer un pôle collaboratif intégrant le monde universitaire à l'écosystème de la mobilité aérienne avancée, favorisant l'éducation, la recherche, l'innovation et le transfert de connaissances, et s'engageant auprès de l'industrie et des régulateurs pour accélérer la mise en œuvre.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://sdgnetworkaami.com/

À propos du Réseau SDG InnovationTM

Créé en 2019, initialement sous le nom de Réseau Innovation 4.0, il regroupe huit universités québécoises (Concordia, McGill, Laval, Sherbrooke, École Polytechnique, École de Technologie Supérieure ÉTS, Université du Québec à Montréal UQAM et Université du Québec à Trois-Rivières UQTR) et plus de 200 professeurs traitant de toutes les technologies de l'industrie 4.0/5.0 telles que l'intelligence artificielle, la fabrication additive, l'Internet des objets, la cybersécurité, les véhicules autonomes, l'intégration de systèmes, etc. dans tous les secteurs industriels et commerciaux.

Le réseau bénéficie d'une infrastructure de réseau de valeur cyberintelligente de 12 millions de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), d'un financement de 5,6 millions de dollars du Programme de transformation numérique (OTN) du gouvernement du Québec pour les PME et d'un financement de 3,2 millions de dollars du Programme d'expérience collaborative en recherche et formation (CREATE), un programme de leadership dans le secteur de la fabrication 4.0.

