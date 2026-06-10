YUL AÉROPORT INTERNATIONAL MONTRÉAL-TRUDEAU : CONSEILS AUX VOYAGEURS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - À l'approche de la période estivale, ADM Aéroports de Montréal souhaite rappeler quelques conseils importants afin d'assurer une expérience plus fluide, ainsi qu'informer les voyageurs de la mise en place de nouvelles mesures :

Dans vos déplacements vers YUL Montréal-Trudeau :

Profitez du nouveau service d'autobus 815 offert par ADM qui reliera YUL à la station REM Des Sources directement en moins de 20 minutes, à compter du 17 juin. Avec un service fréquent durant les périodes de pointe, il s'agit d'une alternative efficace pour les déplacements vers et à partir de YUL.

Planifiez vos déplacements en utilisant le Planificateur de transit YUL et prenez le temps de vérifier l'état des routes ainsi que la circulation sur le réseau, en consultant le Québec 511 ou les applications de navigation avant de vous diriger à l'aéroport.

Demandez à votre accompagnateur ou chauffeur de vous déposer au débarcadère Express situé à proximité du stationnement P4 ou à celui du P10. Gratuits et ouverts 7 jours sur 7, ils permettent d'éviter la congestion routière, en plus d'être desservis par un service de navette fréquent qui donne accès à l'aérogare en quelques minutes.

Arrivez à l'aéroport 3 h avant le départ de votre vol, peu importe votre destination, afin de compléter le processus aéroportuaire de préembarquement.

Afin de profiter d'un accès accéléré aux processus aéroportuaires, faites usage des services numériques d'enregistrement gratuits offerts à YUL : Mobile Passport Control (vols vers les États-Unis) YUL Express (pour tous les vols au départ de YUL) Enhanced Passenger Processing (pour les vols vers les États-Unis)



Dans vos déplacements à partir de YUL Montréal-Trudeau :

Pour les voyageurs sans accompagnement

Afin de faciliter leurs opérations au départ de YUL, les services d'Uber et de Lyft seront offerts dans un site dédié d'ici la fin juin.

Uber et Lyft sont des entreprises indépendantes qui recrutent des chauffeurs autonomes qui offrent des services de transport via leurs applications.

Pour les accompagnateurs

Si vous voulez éviter les situations de congestion, veuillez prioriser les débarcadères Express situés aux stationnements P4 et P10 afin de récupérer vos proches. Assurez-vous que le passager que vous venez chercher est bel et bien arrivé avant de vous y diriger.

Utilisez le stationnement CellParc afin d'attendre votre passager et ainsi éviter de recirculer sur le réseau routier. Le stationnement est gratuit pour une durée maximale de 2 h.

L'ensemble des conseils pour faciliter votre passage à YUL se trouve sur le site Web de l'aéroport, à l'onglet Stationnement et transport.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]