UNE NOUVELLE LIGNE D'AUTOBUS HORS CONGESTION, CONNECTÉE AU REM, FACILITANT L'ACCÈS À YUL MONTRÉAL-TRUDEAU POUR LA SAISON ESTIVALE

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer la mise en service d'une nouvelle ligne d'autobus reliant la station REM Des Sources directement à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, en moins de 20 minutes. ADM offre ainsi une nouvelle option de transport simple, efficace et hors congestion pour accéder à l'aéroport dans un contexte de transformation et de travaux à grande échelle, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la Société de transport de Montréal (STM), CDPQ Infra et Pulsar.

La ligne d'autobus 815 sera en effet offerte du 17 juin au 19 octobre 2026, couvrant toute la saison estivale ainsi que le début de l'automne. Cette alternative de transport facilitera grandement le parcours des utilisateurs, notamment durant les périodes de fort achalandage à YUL, soit entre 13 h et 20 h, avec des départs aux 15 minutes. Pour plus de détails, les usagers sont invités à consulter le site Web de la STM.

« À l'approche de la saison estivale, alors qu'un grand nombre de voyageurs est attendu à YUL, nous sommes très heureux d'annoncer la mise en service d'un nouvel autobus reliant directement la station REM Des Sources à l'aéroport. Avec la ligne 815, ADM a saisi l'occasion de l'entrée en opération récente de l'antenne Anse-à-l'Orme du REM pour rapidement offrir une alternative efficace à ses usagers, en collaboration avec ses partenaires », a déclaré Jerome Conraud, vice-président, Stratégie, planification et développement durable d'ADM.

« La ligne 815 offre maintenant un accès plus fréquent et plus rapide entre la station REM Des Sources et l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est un autre geste important pour continuer de faciliter les déplacements des usagers. Cet ajout leur permet d'être encore mieux connectés à l'ensemble du réseau de transport collectif métropolitain tout en évitant les désagréments de la congestion routière », a déclaré Philippe Dubé, directeur, Gestion de l'exploitation et performance, ARTM.

« La STM est heureuse de bonifier sa participation à la mobilité des voyageurs de l'aéroport par l'ajout de la nouvelle ligne d'autobus 815 pour la période estivale, opérée par nos équipes. Nous démontrons ainsi à nouveau l'importante contribution du transport collectif au développement économique et touristique de la métropole, en plus de permettre un déplacement fluide et sécuritaire de la clientèle », a déclaré Nathalie Clément, Directrice exécutive, planification, livraison du service et expérience client à la STM.

« En attendant la mise en service du REM vers l'aéroport, cette liaison vient renforcer concrètement l'accès à YUL pour les voyageurs. Elle s'inscrit dans une approche complémentaire au réseau, alors que nous poursuivons activement le travail afin de faire progresser cette dernière antenne du REM. C'est en misant sur ce type d'initiatives complémentaires que nous continuons d'améliorer l'expérience de déplacement à l'échelle métropolitaine », a affirmé pour sa part Julien Hurel, vice-président REM, chez CDPQ Infra.

« Nos équipes sont mobilisées pour offrir une expérience fluide aux voyageurs, afin que chacun puisse planifier et réaliser son trajet en toute confiance. Nous remercions les partenaires pour leur collaboration afin de mettre cette initiative en place au bénéfice des voyageurs », a déclaré Catherine Maurice, directrice, communications et expérience client, Pulsar.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal , Affaires publiques 514-394-7304 , [email protected]