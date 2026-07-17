ADM ET LE PARC OLYMPIQUE S'UNISSENT POUR COMMÉMORER LE 50E ANNIVERSAIRE DES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL À YUL

MONTRÉAL, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer un partenariat avec le Parc olympique dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques d'été de Montréal 1976, un moment marquant de l'histoire et du rayonnement international de la métropole.

Dans le cadre de cette initiative, une murale festive mettant en lumière l'histoire, l'architecture et les moments marquants du Stade olympique a été dévoilée dans la zone publique de l'aérogare. De plus, l'emblématique « O » de la façade arbore le célèbre logo des Jeux de la XXIe Olympiade jusqu'au 3 août prochain.

Les Jeux olympiques de 1976 demeurent un moment marquant de l'histoire de Montréal et ont contribué à son rayonnement sur la scène internationale. Grâce à ce partenariat avec le Parc olympique, YUL met en valeur cet héritage emblématique, ravive les souvenirs qu'il évoque au public québécois et le fait découvrir à une nouvelle génération de voyageurs.

Le partenariat entre ADM et le Parc olympique repose sur un échange de visibilité visant à faire rayonner les célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976 auprès de différents publics. À YUL, la campagne se déploie sur plusieurs plateformes, notamment par l'entremise d'affichage sur les écrans numériques de l'aérogare ainsi que sur les réseaux sociaux de l'aéroport.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514-394-7304, [email protected]