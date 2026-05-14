MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que le président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal, Yves Beauchamp, annonce la nomination de Philippe Batani à titre de vice-président Affaires publiques, communications externes et réputation.

Philippe Batani – ADM Aéroports de Montréal (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Cumulant plus de 25 ans d'expérience, Philippe Batani occupait depuis 2023 le poste de premier vice-président, Affaires publiques, communications et stratégie à CDPQ Infra, où il supervisait les équipes notamment responsables des relations avec les médias, les parties prenantes et les communautés, ainsi que les institutions, les gouvernements et les communautés autochtones, dans le cadre de projets d'infrastructures majeurs.

Auparavant, il a occupé les fonctions de vice-président, Communications et affaires publiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où il dirigeait des équipes multidisciplinaires responsables des communications et du rayonnement au Québec, au Canada et à l'international. Son parcours comprend également des postes stratégiques au sein d'industries clés du Québec, telles qu'Énergir et l'agence de communication TACT, en plus d'avoir travaillé comme économiste pour le gouvernement du Canada.

Philippe Batani est reconnu pour sa capacité à gérer de manière efficace et structurée des enjeux publics complexes impliquant de multiples parties prenantes. Il s'est également distingué tout au long de sa carrière par son leadership mobilisateur, sa vision stratégique et sa capacité à accompagner les organisations dans des environnements en transformation.

Son expertise, qui repose sur une compréhension intégrée des enjeux institutionnels, économiques et environnementaux, fait de lui un atout majeur pour soutenir ADM dans son programme de modernisation de ses infrastructures. Son équipe aura pour mandat de renforcer le positionnement stratégique de l'organisation et de soutenir la réalisation de projets structurants dans un contexte en constante évolution.

Philippe Batani est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques et d'un baccalauréat en science politique de l'Université de Montréal.

Il est en poste depuis le 4 mai 2026.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]