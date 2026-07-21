YMX INNOVATION ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT GRÂCE À UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE ENTRE ADM ET L'UNIVERSITÉ CONCORDIA

L'expertise en électrification du programme Volt-Age viendra compléter l'écosystème de YMX Innovation au service de la mobilité aérienne avancée

FARNBOROUGH, United Kingdom, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- À l'occasion du Salon international de Farnborough, ADM Aéroports de Montréal et l'Université Concordia ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente, visant à renforcer leur collaboration stratégique en mettant l'expertise du programme Volt-Age au service du développement de YMX Innovation - le hub d'innovation en aéronautique situé au cœur du parc technologique de YMX - et à son programme sur la mobilité aérienne avancée.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité des travaux menés conjointement par les deux organisations, qui collaborent déjà au développement de solutions d'électrification appliquées aux infrastructures aéroportuaires. Cette expertise sera désormais mise au service du développement de YMX Innovation afin d'accélérer les travaux de recherche et d'innovation en électrification, en systèmes énergétiques, en stockage de l'énergie et en infrastructures intelligentes au bénéfice de l'écosystème canadien de la mobilité aérienne avancée.

En réunissant sur un même site des acteurs de premier plan de l'aérospatiale, des drones, de la navigation aérienne, de la simulation et des essais en environnement opérationnel, YMX Innovation s'impose comme un environnement unique d'innovation au Canada. Grâce à cette entente, YMX Innovation bonifie son écosystème en y intégrant une expertise de pointe en électrification, un levier essentiel au développement de la prochaine génération de solutions de mobilité aérienne avancée. Cette collaboration permettra aux entreprises de l'écosystème, aux chercheurs et aux partenaires de développer ensemble des projets structurants en mobilité aérienne avancée et en électrification, en s'appuyant sur un réseau canadien d'expertises de premier plan. YMX Innovation renforce ainsi sa position comme point d'ancrage privilégié pour multiplier les collaborations entre la recherche, l'industrie et les partenaires institutionnels au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème canadien.

Le protocole d'entente établit un cadre favorisant le développement de projets de recherche appliquée, de démonstration technologique et de validation en conditions réelles. Les partenaires souhaitent notamment mettre en place de nouveaux living labs, des plateformes d'essais et des démonstrateurs technologiques, qui permettront de regrouper et de stimuler la collaboration des milieux industriels, académiques et institutionnels. Cette dynamique contribuera également à accélérer le transfert technologique vers les entreprises, à favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes et à soutenir l'industrialisation de solutions développées au Canada.

« Depuis sa création, YMX Innovation a pour ambition de réunir les meilleurs partenaires afin d'accélérer le développement des technologies qui transformeront l'aviation de demain. En élargissant notre collaboration avec Volt-Age, nous ajoutons à cet écosystème une expertise de premier plan en électrification et en systèmes énergétiques qui viendra s'ajouter aux forces déjà présentes à YMX. Cette alliance contribuera à faire de ce hub un lieu où les innovations seront développées, expérimentées et transférées rapidement vers l'industrie, » a déclaré Yves Beauchamp, Président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« Volt-Age a été créé pour mobiliser les meilleures expertises canadiennes afin d'accélérer l'électrification de la société. En reliant notre réseau de partenaires à l'écosystème unique de YMX Innovation, nous créons un environnement exceptionnel où la recherche pourra être transformée plus rapidement en démonstrateurs technologiques, en collaborations industrielles, en nouvelles entreprises et en solutions concrètes pour la mobilité aérienne avancée, » a indiqué Dr. Tim Evans, Vice-président, Recherche et innovation à l'Université Concordia.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal, l'autorité aéroportuaire du grand Montréal, est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et du parc technologique de YMX.

YUL est l'aéroport le plus international au Canada, bénéficiant d'une riche desserte aérienne reliant directement Montréal à 160 destinations à travers le monde.

Avec ses infrastructures aéroportuaires de calibre mondial, YMX est un parc technologique stratégique unique au Canada offrant un point d'accès intégré à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aéronautique.

À propos de l'Université Concordia

Université nouvelle génération, Concordia repense l'avenir de l'enseignement supérieur. Son approche novatrice axée sur l'apprentissage expérientiel et la recherche interfonctionnelle profite à quelque 50 000 étudiantes et étudiants.

Située à Montréal sur les terres ancestrales de la nation Kanien'kehá:ka, Concordia figure constamment parmi les meilleures jeunes universités d'Amérique du Nord. L'Université a la responsabilité sociale à cœur et s'efforce de créer un monde plus équitable et durable.

À propos du programme Volt-Age

Volt-Age est un programme de recherche dirigé par l'Université Concordia visant à accélérer l'électrification de la société grâce à une approche multidisciplinaire intégrant la recherche, l'innovation, le transfert technologique et le développement des talents. Le programme est réalisé en collaboration avec ses établissements partenaires, University of Calgary, Toronto Metropolitan University et Dalhousie University, ainsi qu'avec un vaste réseau de partenaires universitaires, industriels et institutionnels partout au Canada. En favorisant le développement de technologies d'électrification, de systèmes énergétiques et d'infrastructures résilientes, Volt-Age contribue à renforcer la compétitivité du Canada tout en accélérant la transition énergétique.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]