Xu Ziyang, chef de la direction de ZTE au MWC Shanghai 2024 : Ingéniosité pour des bases solides, ouverture pour des solutions gagnant-gagnant

SHANGHAI, 28 juin 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées en matière de technologies de l'information et de la communication, a annoncé aujourd'hui que le chef de la direction de l'entreprise, Xu Ziyang, a prononcé un discours thème à l'occasion de la séance « AI First » et au sommet GTI de Shanghai nommé « 5G-A×AI » au salon MWC Shanghai 2024. M. Ziyang a partagé les pratiques et les innovations de ZTE en matière de numérisation intelligente dans la vague de l'IA.

Dans son discours-programme lors de la séance intitulée « AI First », M. Ziyang a partagé ses idées sous le thème « Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win » (Ingéniosité pour des bases solides, ouverture pour des solutions gagnant-gagnant). Il a souligné que, bien que le monde soit déjà entré dans une révolution industrielle axée sur l'IA, le développement de l'IA générative fait face à des défis qui vont des hallucinations, à la sécurité et à l'éthique, à la puissance informatique, à la consommation d'énergie, aux ensembles de données, à la normalisation et aux applications commerciales. Pour relever ces défis, ZTE propose trois grands principes : l'ouverture et le découplage, l'informatique et l'évolution du réseau, ainsi que l'amélioration de la formation et de l'inférence.

Centrée sur la valeur pour le client, ZTE fournit une solution informatique intelligente polyvalente et complète englobant la puissance de traitement, les réseaux, les capacités, l'intelligence et les applications. Cela établit une base solide grâce à l'expertise technique et favorise l'innovation grâce à des partenariats de collaboration visant à habiliter diverses industries dans leur transformation numérique.

Lors du Sommet GTI au salon MWC Shanghai 2024, Xu Ziyang a participé à la cérémonie de signature de la coopération 5G-A×AI de GTI-GSMA et a prononcé un discours intitulé « Computing and Network Evolution Towards an Intelligent Future » (Évolution de l'informatique et des réseaux vers un avenir intelligent). Il a décrit en détail la transition de l'industrialisation traditionnelle à la nouvelle industrialisation, en abordant les principaux défis, en proposant des solutions et en citant des cas pratiques. La voie critique comprend des percées dans les technologies numériques et intelligentes de base, l'amélioration de l'efficacité et de la capacité de l'infrastructure et l'intégration profonde de l'expertise de l'industrie. Cela accélère la convergence des domaines numérique et physique, améliore l'efficacité de la production et des transactions et établit des organisations agiles et résilientes prêtes pour un avenir incertain.

Selon M. Ziyang, ZTE préconise de se concentrer sur quatre dimensions - la numérisation, le réseautage, l'intelligence et les initiatives à faibles émissions de carbone - pour relever les défis actuels et stimuler l'innovation et le développement continus. L'entreprise fait la promotion de l'ouverture et du découplage, libère une informatique supérieure avec des réseaux avancés, améliore les capacités de renseignement et stimule la croissance des entreprises grâce à des initiatives vertes, avec un engagement ferme à soutenir vigoureusement le développement sain et durable de la chaîne industrielle, favorisant une économie numérique florissante.

Pour lire le discours original de M. Ziyang intitulé « Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win » (Ingéniosité pour des bases solides, ouverture pour des solutions gagnant-gagnant), veuillez consulter le site : https://www.zte.com.cn/z/c4SdVZ

