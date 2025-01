Le rapport annuel de la CPRST montre une augmentation importante de la satisfaction des clients chez Xplore tandis qu'elle a chuté envers les autres fournisseurs de télécommunications

MARKHAM, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Selon le rapport annuel 2023-24 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), Xplore inc., un chef de file en accès Internet en région au Canada, est l'un des meilleurs fournisseurs en télécommunications en matière d'expérience client au pays.

Malgré une augmentation record dans le nombre de plaintes contre les fournisseurs de télécommunications l'an dernier, Xplore a connu la deuxième plus forte baisse de ce nombre parmi les 25 principaux fournisseurs, ne représentant que 0,4 % du total des plaintes acceptées par la CPRST.

Le rapport du CPRST recense les détails sur les plaintes des consommateurs, et sur les tendances et les problèmes émergents au sein des secteurs des télécommunications et de la télévision au Canada. Voici quelques points saillants du rapport :

août 2023 et le 31 juillet 2024, la CPRST a accepté plus de 20 147 plaintes, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente. Cependant, Xplore a constaté une réduction de 29,6 % dans le nombre de plaintes la concernant durant cette période.

D'autres grandes entreprises de télécommunications ont noté une augmentation dans le nombre de plaintes allant de 45,7 % à 67,8 %.

« Ces derniers résultats provenant de la CPRST soulignent l'attention constante que nous portons à l'expérience client, a déclaré Brent Johnston, dirigeant principal de Xplore. Nos indices de recommandation client sont aussi parmi les meilleurs du secteur et, lorsqu'on ajoute nos résultats dans ce dernier rapport, il est clair que notre clientèle constitue l'une de nos priorités. Nous continuerons d'investir des sommes importantes dans notre infrastructure réseau et la satisfaction de notre clientèle afin d'offrir nos services exceptionnels à un plus grand nombre de communautés rurales. »

Xplore a ainsi récemment annoncé avoir obtenu un financement dépassant 1,6 milliard de dollars canadiens afin de poursuivre l'expansion de son réseau de fibre optique, ce qui lui permettra d'offrir un accès Internet de plusieurs gigabits par seconde à plus de 400 000 foyers en région au pays d'ici 2027. Ce financement lui permettra également d'utiliser son portefeuille de spectre de 1,6 milliard de connexions MHz-POP pour offrir des services fixe sans fil 5G à plus de 1,5 million de foyers au pays.

La CPRST est un organisme national indépendant consacré à la résolution équitable et gratuite des plaintes des consommateurs concernant les services de télécommunications et de télévision. Plus de 440 fournisseurs de services représentant l'ensemble du secteur participent à la CPRST.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture de Xplore, rendez-vous sur xplore.ca ou composez le 1 877 969-3152.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

