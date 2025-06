La Banque de l'infrastructure du Canada et d'autres investisseurs garantissent son financement pour l'expansion de son réseau par fibre optique

MARKHAM, ON, le 4 juin 2025 /CNW/ - Xplore inc., un chef de file en accès Internet en région au Canada, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des ententes de financement précédemment annoncées totalisant 375 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) pour soutenir l'expansion de son service Internet haute vitesse dans les collectivités rurales et éloignées.

Le financement de la CIB -- combiné aux ententes de contribution des gouvernements fédéral et provinciaux et aux investissements privés de Stonepeak (actionnaire majoritaire de Xplore) et d'autres investisseurs institutionnels précédemment annoncés -- signifie que Xplore a obtenu le financement qui, selon elle, sera nécessaire pour achever ses projets d'expansion pour son réseau par fibre optique.

Le service Internet par fibre optique de nouvelle génération de Xplore couvrira ainsi l'Alberta, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Ile-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

« Il s'agit d'une nouvelle importante, tant pour Xplore que pour les gens qui habitent en région partout au pays, a déclaré Geoff Lowe, président et directeur général des finances de Xplore inc. Nous sommes ravis de nous associer à la BIC pour offrir un service Internet par fibre optique rapide et fiable aux localités mal desservies à travers le pays. »

La Banque de l'infrastructure du Canada utilise des solutions de financement flexibles pour attirer des investissements privés vers des projets visant à stimuler la croissance économique, à relier les collectivités ou à promouvoir des solutions en matière d'énergie, de sécurité et de compétitivité.

À propos de Xplore

Fondée à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

SOURCE Xplore Inc.

Questions des médias : [email protected]