Xplore 5G Ultra change la donne avec un débit jusqu'à 10 fois plus rapide

MARKHAM, ON, le 10 mars 2025 /CNW/ - Xplore inc., un fournisseur d'accès Internet d'origine canadienne, a annoncé aujourd'hui le lancement de son service 5G Ultra qui marque l'avènement d'une nouvelle génération pour les connexions Internet sans fil résidentielles.

Le service 5G Ultra exploite la dernière technologie 5G+ pour offrir des connexions allant jusqu'à 500 Mbps aux petites municipalités et localités rurales, ce qui est 10 plus fois rapide que le forfait Internet sans fil le plus populaire de Xplore (50 Mbps).

Ce nouveau service révolutionnaire est lancé aujourd'hui dans certaines régions de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et des quatre provinces atlantiques. Xplore prévoit étendre cette couverture partout au pays au cours de l'année qui vient.

« C'est tout simplement révolutionnaire, a déclaré Brent Johnston, dirigeant principal de Xplore. Les communautés en région peuvent désormais profiter d'un débit proche de la fibre optique, combiné à notre service à la clientèle hors pair 100 % canadien. Ces connexions rapides et fiables ouvrent la porte à des possibilités extraordinaires en matière de divertissement, d'éducation, de services de santé et de croissance économique. »

Le lancement du service 5G Ultra fait partie du plan de l'entreprise visant à investir 1,6 milliard de dollars pour l'expansion et la modernisation de ses réseaux de fibre optique et sans fil afin de mieux servir les localités en région partout au pays.

« Nous n'avons qu'un seul objectif : offrir les meilleures connexions possibles à ceux qui ont choisi d'habiter en région, a déclaré M. Johnston. C'est la fondation de notre entreprise et le service 5G Ultra montre que c'est aussi notre avenir. »

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture de Xplore, rendez-vous sur xplore.ca ou composez le 1 877 969-3152.

À propos de Xplore

Fondée à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

