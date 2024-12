MARKHAM, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Xplore inc., un chef de file en accès Internet haute vitesse en région au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brent Johnston au poste de directeur général principal, en vigueur immédiatement.

Geoff Lowe, directeur général des finances et président-directeur général intérimaire pour Xplore, a été promu au poste de président et directeur général des finances.

Monsieur Johnston possède une vaste expérience dans le secteur canadien des télécommunications. Il a précédemment occupé le poste de président des services sans fil chez Rogers Communications (TSX, NYSE : RCI) et a passé plus d'une décennie à développer les marchés grand public à l'échelle nationale pour les produits sans fil et filaires chez TELUS (TSX : T, NYSE : TU). Il a également occupé le poste de directeur principal chez Apple Canada. Son expérience en matière de leadeurship transformateur dans le secteur des télécommunications contribuera à stimuler la prochaine phase de croissance stratégique de Xplore, en mettant l'accent sur la prestation d'un accès Internet de classe mondiale aux collectivités mal desservies en région.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la recapitalisation complète de Xplore en octobre, avec plus de 1,6 milliard de dollars canadiens en nouveaux investissements et en soutien de programmes provenant de multiples paliers du gouvernement pour poursuivre l'expansion de son réseau de fibre optique en région rurale et pour mettre à jour son réseau fixe sans fil vers le 5G.

« Nous sommes ravis d'accueillir Brent, dont le leadeurship et le savoir-faire éprouvés dans le secteur des télécommunications contribueront à accélérer la croissance de Xplore, a déclaré Fran Shammo, président du conseil d'administration de Xplore. Nous tenons à féliciter Geoff pour sa promotion au poste de président et directeur général des finances, et nous le remercions pour ses contributions au cours des derniers mois dans son rôle de PDG intérimaire. »

« C'est un honneur de rejoindre une équipe si talentueuse, a déclaré monsieur Johnston. Ayant grandi dans en région, mon engagement envers notre mission et nos abonnés me touche directement. Je comprends les besoins des consommateurs qui vivent et travaillent hors des grands centres, et j'ai hâte de travailler avec Geoff et son équipe pour offrir un service Internet de nouvelle génération à nos abonnés des zones rurales qui comptent tant pour moi. »

« Nous sommes fiers d'avoir atteint un formidable élan en matière de connectivité rurale partout au Canada, a déclaré Lowe. Je suis ravi d'accueillir Brent et j'ai hâte de travailler avec lui pour offrir à nos abonnés des services de fibre optique de nouvelle génération et des services sans fil fixes de classe mondiale. »

