WOODSTOCK, NB, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Xplore, la référence en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays, annonce aujourd'hui qu'elle offrira l'an prochain un service Internet par satellite sur une plateforme d'avant-garde permettant des téléchargements pouvant atteindre 100 mégabits par seconde (Mbps) aux consommateurs et entreprises situés en région éloignée.

En effet, le fournisseur a conclu un partenariat permanent en 2019 avec Hughes Network Systems (Hughes) pour réserver la grande majorité de la capacité haute vitesse pour le Canada sur le satellite à très haute densité de cette dernière nommé « JUPITERMC 3 ». Une fois en orbite lors du premier semestre de 2023, celui-ci sera le plus important satellite commercial de communications au monde. Il couvrira 90 % de la population canadienne et offrira une capacité de 50 gigabits par seconde à la clientèle actuelle et potentielle de Xplore.

Les abonnés au service Internet par satellite de Xplore situés en région éloignée auront ainsi accès à des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps. De plus, ils profiteront d'une installation complète par un professionnel, d'un soutien à long terme par des techniciens autorisés de leur région, et d'un accès en tout temps à un centre de soutien technique situé au Canada.

« Nous visons à offrir la meilleure expérience Internet haute vitesse en région, a expliqué Allison Lenehan, président-directeur général de Xplore inc. L'ajout de ce troisième satellite JUPITER s'inscrit en parallèle avec l'expansion constante de nos réseaux fixes sans fil 5G et par fibre optique dans le but d'offrir des connexions toujours plus rapides à notre clientèle, et ainsi lui permettre de profiter au maximum de la vie en région. »

« Hughes valorise ce partenariat à long terme avec Xplore, et nous entendons renforcer notre collaboration avec eux pour leur permettre de déployer les avantages de notre satellite à très haute densité JUPITER 3 à un grand nombre de clients en région éloignée, a ajouté Paul Gaske, vice-président directeur principal pour la division nord-américaine de Hughes. Le JUPITER 3 rassemble les toutes dernières innovations en matière de connexion haute vitesse et d'expérience Internet fluide. Hughes consolide ainsi sa réputation bien établie dans ce domaine. »

En plus de préparer ce service Internet par satellite de dernière génération, Xplore étend actuellement ses réseaux par fibre optique et fixe sans fil 5G pour permettre à ses abonnés de bien vivre en région sans sacrifier leur accès Internet. En 2021, Xplore (alors connue sous le nom « Xplornet Communications ») a ainsi déployé le premier réseau 5G autonome en région rurale au Canada. D'autre part, des travaux d'expansion de son réseau par fibre optique sont en cours dans sept provinces, et elle compte des abonnés à ce service en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et sur l'Ile-du-Prince-Édouard.

Tous les détails à propos des forfaits et de la structure tarifaire pour ce nouveau service par satellite seront dévoilés avant le lancement officiel.

Pour un complément d'information, veuillez consulter le site : xplore.ca/fr/j3.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Fondée à Woodstock au Nouveau-Brunswick, l'entreprise est devenue l'un des plus importants fournisseurs en services de télécommunications pour les consommateurs et les entreprises en milieu rural au Canada. Xplore s'est engagée à offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

À propos de Hughes Network Systems

Hughes Network Systems (indice boursier : HUGHES) est une entreprise qui se spécialise dans les technologies et réseaux satellitaires et multitransports depuis 50 ans. Elle fournit ainsi des équipements et des services à large bande, des solutions d'infogérance utilisant des logiciels de réseautique avancés, et des services de gestion réseautique complets pour des millions de consommateurs, d'entreprises, de gouvernements et de regroupements dans le monde entier. Des millions d'abonnés à travers les Amériques utilisent HughesNet®, son service Internet de premier plan, et son système JUPITERMC alimente l'accès à Internet pour des dizaines de millions d'autres utilisateurs ailleurs dans le monde. Hughes fournit des terminaux à plusieurs grands exploitants de satellites, à des fournisseurs de services Internet en avion, à des exploitants de réseaux mobiles et à des clients militaires, ce qui lui permet d'occuper plus de la moitié de ce créneau. Finalement, sa gamme de solutions filaires et sans fil en infogérance HughesONMC est utilisée sur plus de 500 000 emplacements. Hughes appartient à EchoStar et son siège social est situé à Germantown dans le Maryland (États-Unis). Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le www.hughes.com (en anglais seulement) ou le compte « HughesConnects » (en anglais seulement) sur Twitter et LinkedIn.

À propos de EchoStar

EchoStar (NASDAQ : SATS) est un fournisseur mondial de solutions de communication par satellite. Son siège social est situé à Englewood au Colorado (États-Unis), et elle exerce ses activités à l'échelle mondiale. Grâce à ses divisions « Hughes Network Systems » et « EchoStar Satellite Services », elle est reconnue pour ses innovations en matière de communications protégées. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le www.echostar.com (en anglais seulement) ou le compte « EchoStar » (en anglais seulement) sur Twitter.

