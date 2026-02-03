De nouveaux investissements permettront à plus de 70 000 foyers marginalisés de profiter de téléchargements allant jusqu'à 500 Mbps.

MARKHAM, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Xplore inc., un chef de file en accès Internet haute vitesse en région au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il recevra 60 millions de dollars en financement provincial et fédéral combiné pour offrir un accès Internet plus rapide et plus fiable à plus de 70 000 foyers marginalisés en Alberta, dont plus de 1 100 foyers autochtones.

De gauche à droite : l’Honorable Nate Glubish, Ministre de la Technologie et de l’Innovation de l’Alberta; Geoff Lowe, Président et Chef de la Direction Financière, Xplore Inc.; l’Honorable Buckley Belanger, Secrétaire d’État (Développement rural) du Gouvernement du Canada; Rod Frank, Maire de comté de Strathcona; et Brent Johnston, Président et Chef de la Direction, Xplore Inc. (Groupe CNW/Xplore Inc.)

En plus de ce financement du ministère fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et du ministère de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta, Xplore investira plus de 120 millions de dollars pour étendre son service 5G Ultra -- son service Internet fixe sans fil le plus rapide offrant un débit de téléchargement allant jusqu'à 500 Mbps. Celui-ci sera déployé par l'entremise de plus de 400 tours de transmission pouvant atteindre plus de 245 000 foyers albertains.

« Cet investissement vise beaucoup plus qu'un simple accès Internet plus rapide et plus fiable; il permet de renforcer l'avenir des régions rurales de l'Alberta, a déclaré Brent Johnston, dirigeant principal pour Xplore. En effet, une connectivité haute vitesse fiable en région ouvre la voie à de nouvelles occasions économiques, soutient les entreprises locales, permet un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé et aide les familles à rester branchées au quotidien. Grâce au soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous sommes fiers d'offrir notre service Internet fixe sans fil 5G Ultra à des dizaines de milliers de foyers et d'entreprises. »

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la dynamique croissante de Xplore visant à améliorer la connectivité des petites municipalités et autres collectivités en zone rurale partout au pays. Il fait suite à l'expansion importante de son réseau par fibre optique l'an dernier, qui a permis à plus de 8 800 foyers albertains d'accéder à un service Internet à 1 gigabit par seconde, et à un récent projet de fibre optique à Terre-Neuve qui devrait fournir une connexion par fibre à 24 000 foyers en région dans cette province. Xplore a également réalisé d'importantes avancées en matière de fibre optique et de service 5G à l'Ile-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et au Manitoba.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture de Xplore, rendez-vous sur xplore.ca ou composez le 1 877 969-3152.

À propos de Xplore

Fondée à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

