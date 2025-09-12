Un investissement majeur dans les infrastructures permettra d'offrir un accès Internet par fibre optique ultrarapide à 24 000 foyers dans les zones rurales de Terre-Neuve-et-Labrador d'ici 2027

MARKHAM, ON, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Xplore inc., un chef de file en accès Internet en région au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la construction de son réseau de fibre optique à Terre-Neuve-et-Labrador, marqué par une cérémonie d'inauguration à laquelle a assisté John Hogan, le Premier ministre de la province.

Cette initiative révolutionnaire permettra d'offrir un accès Internet à haut débit à environ 24 000 foyers dans les régions rurales de Terre-Neuve grâce à la construction de 6 000 km d'infrastructures pour la fibre optique. Le projet représente un investissement de 200 millions de dollars pour Xplore, dont 92 millions de dollars de financement combiné des gouvernements fédéral et provincial par l'intermédiaire du Fonds pour la large bande universelle.

« Aujourd'hui marque le début d'une étape importante pour brancher les régions rurales de Terre-Neuve à un service Internet de classe mondiale, a déclaré Brent Johnston, dirigeant principal de Xplore inc. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour offrir un accès Internet par fibre optique rapide et fiable à des communautés qui ont été mal desservies depuis longtemps. Cet investissement va plus loin que les infrastructures : il vise à ouvrir les perspectives, à soutenir les économies locales et à améliorer la vie quotidienne de milliers de Terre-Neuviens. »

La construction est désormais en cours et devrait être achevée au début de 2027. Une fois le projet terminé, les résidents auront accès au service Internet par fibre à 100 % de Xplore, offrant une connexion atteignant 1 gigabit par seconde avec des données illimitées et des débits de téléchargement et de téléversement symétriques.

Ce projet appuie l'engagement de Xplore à investir dans les régions rurales et les petites municipalités, avec plus de 1,6 milliard de dollars qui seront investis dans la mise à niveau de ses réseaux au cours des deux prochaines années. Les réseaux fixe sans fil 5G et par fibre de Xplore sont conçus pour fournir un Internet rapide et fiable aux communautés traditionnellement laissées pour compte.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture de Xplore, rendez-vous sur https://www.xplore.ca ou composez le 1 877 969-3152.

