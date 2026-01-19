Pour une cinquième année consécutive, le nombre de plaintes reçues par Xplore a baissé alors que le nombre total de plaintes dans le secteur est en hausse, selon le rapport annuel de la CPRST.

MARKHAM, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Xplore Inc., la référence en matière d'accès Internet haute vitesse 5G et par fibre optique, a une fois de plus démontré son engagement à long terme envers l'excellence en matière d'expérience client. En effet, selon le dernier rapport annuel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), pour la cinquième année consécutive, le nombre de plaintes reçues par Xplore a baissé par rapport à l'année précédente, atteignant un nouveau record à la baisse.

De plus, alors que le secteur dans son ensemble a enregistré une hausse de 17 % dans le nombre de plaintes dans la dernière année, Xplore était l'un des trois seuls fournisseurs à s'améliorer, avec une baisse de 13 %. Cette amélioration constante souligne l'engagement de Xplore envers les consommateurs vivant en région et sa volonté d'offrir un service exceptionnel.

« Ces résultats témoignent des investissements que nous avons réalisés pour améliorer l'expérience de nos abonnés et du dévouement de notre équipe, a déclaré Brent Johnston, dirigeant principal de Xplore. Nous sommes fiers d'offrir un service à la clientèle exceptionnel grâce à notre équipe 100 % canadienne, tout en continuant à développer nos réseaux 5G et par fibre optique. Notre objectif est simple : fournir un accès Internet rapide et fiable ainsi qu'un service exceptionnel à ceux qui ont choisi d'habiter hors des grands centres.

Le rapport annuel de la CPRST recense les plaintes dans les secteurs des télécommunications et de la télévision au Canada et confirme l'amélioration constante observée par Xplore à ce sujet au cours des cinq dernières années.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture de Xplore, rendez-vous sur xplore.ca ou composez le 1 877 969-3152.

À propos de Xplore

Fondée à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

