MARKHAM, ON, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Les Canadiens en région rurale auront bientôt accès à une option locale pour l'accès Internet par satellite grâce au lancement réussi de JUPITER 3 MD, un satellite de dernière génération.

À partir de cet automne, Xplore inc. -- le plus important fournisseur Internet en région au pays depuis près de deux décennies -- s'attend à commencer à offrir un accès Internet haute vitesse grâce à JUPITER 3, le satellite de communications le plus récent et le plus grand lancé à ce jour de Hughes Network Systems, une société EchoStar.

Xplore offrira un service Internet par satellite à 100 Mbps grâce à la mise en orbite du JUPITER 3. (Groupe CNW/Xplore Inc.)

Le nouveau service à large bande de Xplore permettra aux Canadiens de tirer le maximum de la vie rurale avec des vitesses pouvant atteindre 100 Mbps, l'installation par un professionnel, aucun coût d'acquisition de matériel, et un soutien technique accessible en tout temps par l'entremise de centres d'appels situés au Canada.

« Grâce à Xplore, les Canadiens qui nécessitent ou qui préfèrent un accès Internet par satellite auront bientôt la possibilité de profiter d'un accès haute vitesse développé localement », selon Rizwan Jamal, président et chef des affaires commerciales. « Nos abonnés à ce nouveau service n'auront pas à acheter de matériel ni à se soucier de l'installer correctement, puisque l'installation sera assurée par un professionnel provenant de leur localité. Nous sommes bien positionnés pour desservir les Canadiens en région rurale, avec cette nouvelle solution qui représente une avancée technologique majeure. »

Tous les détails à propos des tarifs et de l'accessibilité pour ce nouveau service seront dévoilés à l'approche de son lancement officiel. Rendez-vous au xplore.ca/J3 pour vous inscrire pour recevoir nos mises à jour et nos dernières nouvelles.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

