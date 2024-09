MARKHAM, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Xplore Inc., un important fournisseur de services Internet aux Canadiens des collectivités rurales, a annoncé aujourd'hui qu'il recevra un financement du gouvernement pour brancher plus de 8 800 foyers des régions rurales de l'Alberta à Internet haute vitesse.

Ces connexions font partie d'un investissement plus important des gouvernements fédéral et provincial visant à étendre l'accès Internet à large bande à un total de 14 400 ménages, dont 800 ménages autochtones, dans 120 collectivités de l'Alberta. Xplore recevra 63 millions de dollars en financement fédéral et provincial combiné pour connecter plus de 8 800 foyers à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps, avec des données illimitées.

« Il s'agit d'une autre étape importante dans nos efforts continus visant à offrir des connexions à haute vitesse à un plus grand nombre de Canadiens dans les collectivités rurales, a déclaré Geoff Lowe, chef de la direction par intérim de Xplore Inc. En s'appuyant sur nos récents succès en matière de déploiement de la fibre optique à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec, et sur notre travail continu en Ontario, ce nouveau projet en Alberta souligne l'objectif de Xplore d'offrir des services à large bande de fibre optique à la maison à plus de 500 000 foyers au cours des prochaines années. »

Au cours de la dernière année, Xplore a concrétisé ses engagements en matière de connectivité par fibre optique à l'Île-du-Prince-Édouard et a offert l'Internet haute vitesse à 33 000 foyers dans les régions rurales du Québec, entre autres étapes importantes du déploiement de la fibre optique. En outre, Xplore a récemment conclu une entente-cadre de financement pour financer entièrement la construction en cours et prévue de réseaux à large bande de fibre optique vers le domicile dans les collectivités rurales du Canada et pour continuer d'améliorer son réseau 5G.

Ce nouvel investissement dans l'expansion d'Internet haute vitesse en Alberta est financé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle et par le ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta.

« Internet haute vitesse est une nécessité. En collaboration avec Xplore, votre gouvernement fédéral fournira des services Internet haute vitesse à tous les foyers de l'Alberta d'ici 2030, a déclaré l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Toutes les collectivités, grandes et petites, ont besoin d'une connexion fiable pour réaliser leur potentiel dans le monde numérique. »

« Le gouvernement de l'Alberta est déterminé à combler le fossé numérique, a déclaré Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation de l'Alberta. Notre investissement dans la stratégie de large bande de l'Alberta produit des résultats pour les Albertains de toute la province, en leur donnant accès à des services Internet haute vitesse fiables. Cette infrastructure renforce l'autonomie des collectivités rurales, améliore les possibilités économiques et rehausse la qualité de vie de milliers d'Albertains. »

À propos de Xplore Inc.

Xplore Inc. est l'entreprise canadienne spécialisée dans la fibre optique, la 5G et la bande large par satellite pour la vie rurale. Xplore est déterminée à rechercher sans relâche une expérience à large bande améliorée pour tous les Canadiens. Xplore construit des réseaux de fibre optique et de 5G sans fil de calibre mondial pour offrir des services à large bande novateurs afin d'améliorer la vie quotidienne en milieu rural, pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

