120 municipalités rurales peuvent maintenant profiter d'un accès Internet à 100 Mbps sans aucune limite de données

WOODSTOCK, NB, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Xplore inc., le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région, annonce que plus de 2s1 000 foyers et commerces dans 124 municipalités néobrunswickoises ont accès à compter d'aujourd'hui à des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps et des téléversements atteignant 10 Mbps -- un débit deux fois plus rapide que les connexions actuelles offertes par Xplore dans ces secteurs.

Xplore (auparavant connue sous le nom de Xplornet Communications inc.) est à l'avant-garde en matière d'accès Internet pour les régions rurales au Nouveau-Brunswick -- sa province d'origine -- depuis près de 20 ans. Elle a ainsi récemment lancé plusieurs initiatives en ce sens :

Elle a déployé au Nouveau-Brunswick le premier réseau 5G autonome au pays en s'appuyant sur de l'équipement de transmission radio de pointe fourni par Ericsson.





Elle a reçu un appui du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement fédéral pour finaliser une entente qui lui permettra de déployer un réseau par fibre optique atteignant 1 Gbps à plusieurs communautés autochtones, rurales ou éloignées du Nouveau-Brunswick.





Nous y avons lancé l'an dernier de nouveaux forfaits Internet offrant des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps et des téléversements pouvant atteindre 10 Mbps. Près de 11 000 foyers et commerces situés dans 48 municipalités régionales ont accès à ces nouveaux forfaits.

« Puisque le Nouveau-Brunswick est notre province d'origine, il s'agit de notre territoire de prédilection lorsque nous lançons de nouveaux projets dans notre quête pour offrir la meilleure expérience Internet haute vitesse en région, a expliqué Allison Lenehan, président-directeur général de Xplore inc. Grâce à nos forfaits 100/10 Mbps, tous les Néobrunswickois qui le désirent pourront profiter des attraits de la vie en région sans sacrifier la qualité de leur accès Internet. »

« Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre collaboration avec Xplore, qu'il s'agisse de leur fournir l'équipement de pointe pour l'établissement de leur réseau 5G autonome l'an dernier ou pour accélérer le débit offert à leurs clients du Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Notre partenariat alimente une révolution en matière d'accès Internet qui vise à combler le fossé numérique des régions », a déclaré Jeanette Irekvist, la vice-présidente et dirigeante de l'unité clientèle du Canada pour Ericsson Amérique du Nord.

L'annonce d'aujourd'hui découle d'un programme d'investissements lancé par Xplore et appuyé par une subvention du volet « Infrastructures des collectivités rurales et nordiques » du Plan Investir dans le Canada dans le cadre de la deuxième phase du Projet pour la large bande en zone rurale du gouvernement fédéral.

Selon Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités : « Un accès Internet haute vitesse joue un rôle vital dans l'essor des communautés en région. Grâce à ce projet, les résidents et commerces du Nouveau-Brunswick, ainsi que les visiteurs à cette province, pourront profiter à plein des nombreux services offerts sur le web. Le gouvernement fédéral se réjouit d'appuyer cette initiative qui vise à fournir une connexion Internet de dernière génération à une population négligée afin de propulser sa croissance économique tout en améliorant sa qualité de vie. »

En effet, Xplore s'est engagé à investir 500 millions de dollars d'ici 2025 pour déployer son réseau de fibre optique et pour l'intégrer à son réseau fixe sans fil 5G. En tant que plus important fournisseur Internet spécialisé en régions rurales au pays, Xplore mène actuellement des projets d'expansion de son réseau de fibre optique en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l'Ile-du-Prince-Édouard.

Voici les municipalités qui pourront dorénavant profiter des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps et des téléversements pouvant atteindre 10 Mbps avec Xplore :

Adamsville Dumfries Long Point Riceville Alexandrina Earle Wharf Maces Bay Ritchie Allardville Parish East Scotch Settlement Malden Rollingdam Anagance Eel River Bar First Nation Mapleton Saint David Ridge Bains Corner Eel River Cove Marners Sutton Saint-Leonard Bannon Fairfield Mayfield Saint-Paul Barnesville Fosterville McGinleys Corner Saint-Damien Bass River Frog Lake Meductic Saint-Norbert Baxters Corner Galloway Melrose Salmon Creek Bay View Gowland Mountain Middle Southampton Scotch Settlement Beaconsfield Grainfield Molus River Seeleys Cove Benton Grangeville Mt. Pleasant Smithfield Birdton Halls Hill Mt. Middleton Smiths Creek Blagdon Hamtown Corner Nackawic South Waterville Bloomfield Ridge Hartfield New Denmark St. Martins Blue Hill Havelock Newtown Sunset Valley Bon Accord Heathland Normandie Tennants Cove Botsford Portage Jacksontown North Lake Titusville Bradley Corner Jemseg Northrups Corner Tracy Campbell Settlement Jewetts Mills Old Ridge Upper Queensbury Cape Station Jolicure Orange Hill Van Buren Cap-Pelé Kars Parker Ridge Village-La-Prairie Central Hainesville Keswick Ridge Pennfield Waterborough Centreville Kiersteadville Perry Settlement Waterville Charlo Killoween Pineville West Quaco Crabbe Mountain Kincardine Pokiok Settlement Whites Cove Dawson Settlement Knightville Portage Vale Whites Settlement Dipper Lake George Primrose Whittier Ridge Dobsons Corner Legerville Queenstown Williamstown Dover Hill Lewis Mountain Rees Windsor Duffys Corner Listerville Renous Yoho

Pour un complément d'information, veuillez consulter le xplore.ca.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Fondée à Woodstock au Nouveau-Brunswick, l'entreprise est devenue l'un des plus importants fournisseurs en services de télécommunications pour les consommateurs et les entreprises en milieu rural au Canada. Xplore s'est engagée à offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

Johanne Senécal, Xplore inc., Vice-présidente, relations gouvernementales et affaires publiques