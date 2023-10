Plus de 33 000 résidences et entreprises en région pourront ainsi profiter d'un réseau Internet de pointe par fibre optique couvrant 2 700 km

MARKHAM, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Xplore annonce aujourd'hui avoir terminé son projet d'expansion de son réseau Internet par fibre optique au Québec.

En effet, plus de 33 000 résidences et entreprises en région ont dorénavant accès à son service Xplore Fibre pouvant atteindre 1 gigabit par seconde, ce qui témoigne de son engagement à bien servir les consommateurs qui vivent hors des grands centres.

Xplore célèbre un point marquant pour l’expansion de son réseau Internet par fibre optique au Québec. Plus de 33 000 résidences et entreprises en région pourront ainsi profiter d’un réseau Internet de pointe par fibre optique couvrant 2 700 km. (Groupe CNW/Xplore Inc.)

Appuyée en partie par le programme Opération haute vitesse du gouvernement québécois, Xplore a ainsi investi plus de 132 M$ pour ajouter 2 700 kilomètres à son réseau par fibre optique pour maintenant rejoindre les MRC Pontiac, Les Sources, La Vallée-de-la-Gatineau, La Tuque, Papineau et une partie de la MRC Haut Saint-François. Cette expansion majeure a nécessité les talents de plus de 400 ouvriers locaux, ce qui a contribué à l'essor économique de plusieurs régions rurales québécoises.

« Notre clientèle est au cœur de toutes nos activités, et cette expansion de notre réseau par fibre optique témoigne de notre engagement à lui offrir la meilleure expérience Internet qui soit, a déclaré Rizwan Jamal, président-directeur général de Xplore. Nous savons qu'une connexion haute vitesse fiable est cruciale de nos jours, et nous sommes fiers de pouvoir bien servir tous nos abonnés qui ont choisi d'habiter en région. »

« Ce projet structurant accélère l'accès au numérique et contribue substantiellement à la croissance économique des régions qui font partie de cette expansion, selon Charles Beaudet, vice-président des relations gouvernementales. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec, nos vaillantes équipes, ainsi que nos nombreux partenaires pour leur précieuse collaboration et leur soutien tout au long de ce projet, notamment Hydro-Québec, le ministère des Transports du Québec, le syndicat de la Commission de la construction du Québec, ainsi que les municipalités locales. »

Les résidents et les entreprises situés dans les secteurs desservis par cette expansion pourront désormais profiter des avantages d'un accès Internet par fibre optique : téléchargements plus rapides, vidéoconférences plus fluides, enseignement à distance plus fiable et accès amélioré aux services de télémédecine. En plus de fournir l'accès Internet haute vitesse, Xplore assurera l'entretien et le soutien technique pour cette expansion afin de garantir à ses abonnés un service fiable et rapide.

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité), a déclaré : « Les besoins de l'Outaouais en matière de connectivité étaient particulièrement importants. Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu Xplore par le biais du programme Opération haute vitesse. Aujourd'hui, les MRC concernées peuvent enfin jouir d'une connexion à Internet haute vitesse, ce qui ne manquera pas d'améliorer leur qualité de vie. De nos jours, tout se passe en ligne. Il est dès lors indispensable qu'une société moderne comme la nôtre soit à la fine pointe de la technologie, et ce, partout sur le territoire ».

Nicolas Malette, le maire de Cayamant, une municipalité de la Vallée-de-la-Gatineau, a fait cette déclaration à propos de l'arrivée du service Xplore Fibre dans sa région : « Aujourd'hui, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et plus particulièrement la municipalité de Cayamant peut compter sur une meilleure desserte d'Internet haute vitesse grâce au travail de Xplore. Je tiens à remercier Xplore et ses employés pour leur collaboration pour avoir branché plus de nos citoyens à la fibre optique. L'Internet haute vitesse est un service essentiel pour l'ensemble de nos communautés et doit être accessible à tous. »

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture pour ce service, rendez-vous sur xplore.ca/fibre ou composez le 1 877 959-2934.

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

