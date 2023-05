MARKHAM, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Xplore inc. marque une étape importante dans son ambitieux programme au Québec en établissant sa 16 000e connexion chez un abonné à son réseau par fibre optique. Chacune de ces installations confirme l'engagement du fournisseur envers les régions, notamment en offrant un accès Internet à 1 gigabit par seconde aux consommateurs et entreprises de cette province.

Ce projet est appuyé partiellement par le programme « Opération haute vitesse » du gouvernement québécois. À terme, il devrait offrir une connexion Internet par fibre optique à près de 30 000 emplacements à Les Sources, Pontiac, Vallée de la Gatineau, Papineau et à La Tuque. Xplore prévoit terminer ce projet en septembre.

« Il s'agit d'un tournant marquant pour l'expansion de notre réseau au Québec et dans le reste du pays, a expliqué Fran Shammo, président du conseil et directeur général pour Xplore. Notre équipe met tout en œuvre pour déployer un service Internet rapide et fiable à un nombre croissant de consommateurs et d'entreprises afin d'améliorer la vie en région. »

Que ce soit pour le télétravail, l'enseignement à distance, la télémédecine, ou d'autres usages essentiels, un accès Internet haute vitesse est devenu une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Le réseau par fibre optique de Xplore a été conçu pour répondre à cette demande, car il offre aux particuliers et aux entreprises du Québec une connexion à la fois rapide et d'une fiabilité éprouvée.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture pour ce service, rendez-vous sur xplore.ca/fibre ou composez le 1 877 959-2934.

