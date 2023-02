Xplore annonce un changement à la direction de l'entreprise

MARKHAM, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Xplore Inc., l'entreprise canadienne offrant des services internet par fibre optique et réseau 5G en région au pays, a annoncé aujourd'hui que le président et chef de la direction, Allison Lenehan, quittera son poste actuel et deviendra conseiller principal du conseil d'administration de Xplore, où il se concentrera sur des initiatives stratégiques, après 10 ans en tant que PDG de Xplore et près de 30 ans au service de l'entreprise. Francis Shammo, président du conseil d'administration de Xplore, auparavant chef de la direction financière de Verizon, a été nommé président et chef de la direction par intérim, prenant effet immédiatement.

« Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier Allison pour sa vision et son dévouement envers Xplore ainsi que sa grande contribution au déploiement et à l'expansion des réseaux à large bande dans toutes les régions du Canada et ce durant près de trois décennies », a déclaré M. Shammo. « Le conseil d'administration a débuté la recherche pour un successeur permanent. Ils prendront en considération l'importance d'avoir un successeur ayant une connaissance approfondie de l'industrie et des marchés locaux en lien avec le solide héritage de l'entreprise et sa clientèle. Dans l'intérim, j'ai bien hâte de travailler avec l'équipe de direction expérimentée et hautement compétente en tant que président et chef de la direction par intérim. Je tiens à remercier également Allison de poursuivre à titre de conseiller principal auprès du conseil d'administration pendant cette période de transition. »

« Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe de Xplore a accompli. Je suis confiant dans leur capacité de continuer à innover et de permettre à plus de Canadiens de participer à l'économie numérique en région », a déclaré M. Lenehan. "Ce fut un honneur de diriger Xplore au cours des 10 dernières années et je demeure confiant en la capacité de l'entreprise de poursuivre son succès »

Membre du conseil d'administration de Xplore depuis 2020, M. Shammo a eu une carrière accomplie dans des postes de direction au sein d'entreprises de télécommunications de premier plan, dont vingt-sept ans chez Verizon où il a été vice-président exécutif et chef de la direction financière. Il était précédemment président et chef de la direction de Verizon Telecom and Business et président de Verizon Wireless pour la région de l'Ouest Américain. M. Shammo était auparavant membre du conseil d'administration et président du comité d'audit d'Avis Budget Group, membre du conseil d'administration du groupe UNUM et membre du conseil d'administration de Hope Through Education USA.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Fondée à Woodstock au Nouveau-Brunswick, l'entreprise est devenue l'un des plus importants fournisseurs en services de télécommunications pour les consommateurs et les entreprises en milieu rural au Canada. Xplore s'est engagée à offrir à sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement un réseau de fibre optique et sans fil 5G qui saura répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

