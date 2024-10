BEIJING, 22 octobre 2024 /CNW/ - La ville de Yangzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, est reconnue depuis longtemps pour sa beauté fascinante, comme le mentionnent de nombreux poèmes anciens chinois, et elle est aussi maintenant surnommée un paradis alimentaire après avoir obtenu le statut de ville créative de gastronomie par l'UNESCO en 2019.

La photo montre des plats classiques de la cuisine Huaiyang. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Depuis que la ville a été choisie comme ville créative de gastronomie, Yangzhou s'est engagée à bâtir une ville de renommée mondiale pour la culture et le tourisme en faisant de la cuisine créative de Huaiyang l'une des quatre grandes traditions de la cuisine chinoise, grâce à la promotion de son histoire et de sa culture ancestrales et à l'approfondissement des échanges internationaux.

Une visite gastronomique typique à Yangzhou commence par un bon petit-déjeuner relaxant. Le Zaocha, qui signifie littéralement thé du matin, comprend habituellement diverses pâtisseries et plats délicieux, accompagnés d'un thé chaud.

Pour le dîner, les plats traditionnels ou les plats créatifs modernes sont de bons choix. Outre les repas, l'exploration du musée de la cuisine de Huaiyang et des blocs caractéristiques est également une bonne façon de connaître la culture locale.

La culture alimentaire de Yangzhou est transmise depuis des siècles et demeure vivante et fraîche. La ville a également présenté avec succès 75 projets du patrimoine culturel immatériel liés à l'alimentation, plus de 30 indications géographiques en Chine et six marques traditionnelles chinoises liées à l'alimentation.

