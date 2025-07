BEIJING, 17 juillet 2025 /CNW/ - Les tombes impériales des Xixia ont été inscrites sur la Liste du patrimoine mondial le 11 juillet lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Paris, en France. Il s'agit du 60e site du patrimoine mondial de la Chine.

Situées au pied des monts Helan à Yinchuan, dans la région autonome de Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine, les tombes impériales des Xixia représentent les vestiges archéologiques les plus importants, les plus prestigieux, et les mieux préservés de la dynastie Xixia (1038-1227).

Une photo de drone prise le 10 juillet 2025 montre deux tombes impériales des Xixia dans la région autonome de Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine. (Par Wang Peng) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La zone patrimoniale abrite neuf mausolées impériaux, 271 tombes annexes, un complexe architectural septentrional et 32 ouvrages de protection contre les inondations.

Plus d'un demi-siècle de fouilles a permis de découvrir plus de 7 100 artefacts somptueux, dont un bœuf en bronze doré et un Chiwen émaillé. Ces résultats mettent en valeur les caractéristiques de la civilisation Xixia.

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a reconnu les tombes impériales des Xixia comme un témoignage exceptionnel de la fusion multiculturelle.

Leur disposition spatiale, leur philosophie de conception et leurs formes architecturales ont hérité des systèmes de mausolée impériaux des dynasties Tang (618-907) et Song (960-1279) tout en intégrant les croyances bouddhistes et les anciennes coutumes ethniques locales. Cela a créé des traditions funéraires uniques et a démontré le rôle important de la dynastie dans les échanges culturels et commerciaux le long de la route de la soie du XIe au XIIIe siècle.

Les efforts considérables et les réalisations exceptionnelles du gouvernement chinois en matière de protection du patrimoine culturel des tombes impériales des Xixia ont été salués par le Comité.

Depuis sa désignation en tant qu'unité de protection des reliques culturelles clés nationales en 1988, le site a établi des lois, des règlements et un système de gestion complets.

En particulier depuis 2000, en collaboration avec des institutions professionnelles, 60 grands projets de renforcement ont été mis en œuvre avec succès sur les tombes elles-mêmes. Ceux-ci ont essentiellement éliminé les risques d'instabilité et les problèmes d'érosion de la surface touchant les mausolées impériaux et les principales tombes annexes.

De plus, l'élimination d'environ 100 000 m2 de bâtiments et d'installations modernes dans la zone patrimoniale, combinée à l'établissement d'une plateforme complète de surveillance et d'alerte précoce, a assuré efficacement l'authenticité, l'intégrité et l'environnement de préservation du site.

Des chercheurs internationaux soulignent que les tombes impériales des Xixia constituent des preuves physiques essentielles pour étudier les relations ethniques, arts architecturaux et traditions funéraires antiques en Chine. Leur inscription enrichit la diversité du patrimoine culturel mondial.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/346640.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2733030/pic.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Dan Su, [email protected]