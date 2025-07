BEIJING, 11 juillet 2025 /CNW/ - La valeur des ventes au détail en ligne de baies de goji produites dans la région autonome hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, a atteint 1,53 milliard de yuans (environ 213,2 millions de dollars américains) en 2024, ce qui représente 61,3 % de la part de marché nationale, selon un rapport sur l'indice des prix du commerce électronique des baies de goji en Chine (2024-2025) publié mercredi dans le comté de Zhongning, du Ningxia.

Le rapport souligne la façon dont Ningxia a obtenu d'importants prix avantageux pour des produits haut de gamme comme le jus de baies de goji et les baies de goji lyophilisées grâce à l'innovation dans l'ensemble de la chaîne industrielle, y compris la transformation en profondeur, l'analyse de la demande et le développement de la marque. Ce succès fournit un modèle d'affaires à d'autres régions productrices de baies goji à la recherche d'une transformation de plus grande valeur.

Le rapport, compilé conjointement par le Service d'information économique de Chine et l'administration forestière et des prairies de Ningxia, représente un produit clé du système de surveillance numérique de la Chine pour les spécialités agricoles.

Il révèle que le secteur chinois des baies de goji a connu une croissance sur douze mois en 2024 selon les quatre indicateurs clés, à savoir la valeur et le volume des ventes au détail en ligne, le prix de transaction moyen et le nombre d'entreprises de commerce électronique.

Les baies de goji, également connues sous le nom de baies de goya, sont un produit de spécialité qui a une longue histoire et un riche patrimoine culturel en Chine. Elles occupent une position unique dans les industries agricole, sanitaire et culturelle du pays en raison de leurs avantages sur le plan de la santé, de leur polyvalence culinaire et de leur valeur économique.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/346559.html

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]