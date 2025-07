BEIJING, 24 juillet 2025 /CNW/ - Au cours des dernières années, Taiyuan Iron and Steel (Group) ou TISCO, une filiale de China Baowu Steel Group Corporation, a placé le développement vert et à faibles émissions de carbone au cœur de sa stratégie de développement durable. L'entreprise s'est attachée à réduire activement les émissions de carbone. Elle a également renforcé avec vigueur la gouvernance environnementale et a inscrit les principes écologiques dans son ADN.

À ce jour, TISCO a réduit l'empreinte carbone de ses produits de plus de 60 %, a publié 11 déclarations environnementales de produits (DEP) et a atteint un taux de couverture de la logistique verte de plus de 80 %. Les pratiques écologiques ont été intégrées tout au long du processus de production, soutenant la transition de l'entreprise vers un avenir plus durable.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/346719.html

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2737344/TISCO.mp4

SOURCE Xinhua Silk Road

PERSONNE-RESSOURCE : Silvia Su, [email protected]