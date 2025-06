BEIJING, le 17 juin 2025 /CNW/ - Un événement de promotion de l'industrie du café qui a eu lieu au cours de la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique (CAETE) illustre une fois de plus la façon dont un comté chinois tente de tirer parti de son ouverture pour stimuler de nouveaux moteurs de croissance.

Le comté de Changsha situé dans la province du Hunan, au centre de la Chine, qui fait partie de la capitale provinciale de la ville de Changsha, a créé un parc industriel du café pour combler le vide laissé par l'absence de chaîne industrielle du café à base de grains africains haut de gamme en Chine.

Grâce à des entreprises invitées et à des activités professionnelles, le comté de Changsha s'attend à ce que le parc, qui se trouve dans la sous-zone aéroportuaire de la zone de libre-échange pilote de Changsha en Chine (Hunan) atteigne une production annuelle de plus d'un milliard de yuans et que ses importations de grains de café à l'échelle du pays dépassent les deux milliards de yuans d'ici 2027.

Le 13 juin, le comté a accueilli un lot de sept projets d'investissement de qualité pour l'industrie locale émergente du café et les entreprises de la province du Hunan présentes à l'événement ont conclu des contrats connexes.

Ces projets, qui comprennent des complexes industriels, des sièges sociaux et des plateformes en ligne, couvrent la production et la transformation, le stockage et la logistique, le commerce et la recherche et le développement de produits touchant les grains de café africains.

Par conséquent, le comté chinois a franchi une étape importante dans la création d'un centre intérieur pour le développement axé sur l'ouverture afin de favoriser de nouveaux moteurs de croissance et d'approfondir la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique.

« À l'heure actuelle, l'industrie du café du comté de Changsha commence à exploiter son potentiel et à créer un réel engouement en raison de son transport pratique, d'un marché de consommation vigoureux et d'un environnement commercial agréable », a déclaré Chen Yonggao, chef du comté de Changsha, lors de l'événement.

À l'avenir, M. Chen a exprimé son espoir de voir les entreprises connexes devenir des partenaires à long terme, des pionniers et des co-bâtisseurs de l'industrie du café du comté afin de récolter des avantages plus tôt, de réaliser des percées dans les sous-secteurs et d'établir un écosystème dynamique de l'industrie du café pour offrir le café local à un marché plus vaste.

Depuis le début de l'année, le comté a intégré sa planification de l'industrie du café dans son plan de développement local pour 2026-2030 afin d'approfondir les interactions avec le marché africain.

Par conséquent, le comté de Changsha se concentrera sur la production et la transformation, le stockage et la logistique du parc de la chaîne industrielle du café, les services d'innovation scientifique et technologique, l'expérience culturelle et le service de transaction pour tirer davantage parti de l'essor de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique.

De janvier à avril de cette année, le comté de Changsha a vu son commerce local avec les pays africains augmenter de 108 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 4,104 milliards de yuans.

