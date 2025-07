BEIJING, 2 juillet 2025 /CNW/ - Dans le nord-est de la Chine, Harbin ou « Ice City », qui est également connue comme une « ville de musique » en Asie, accueille des participants de 39 pays et régions dans le cadre de son festival de musique estival.

Ouvert le 27 juin, le 37e Festival de musique d'été de Harbin, organisé conjointement par le ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine et le gouvernement municipal de Harbin, offre aux habitants et aux visiteurs une occasion exceptionnelle de profiter des charmes de la musique.

La photo montre un moment de la cérémonie d’ouverture du 37e Festival de musique d’été de Harbin dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, le 27 juin 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le festival, qui comprend sept sections, dont des spectacles d'ouverture, des spectacles de niveau national et la semaine de l'art sur le thème de la « capitale de la culture de l'Asie de l'Est », se prolongera jusqu'en septembre de cette année.

Parmi ses activités diversifiées, il y a trois concours musicaux internationaux, soit la Schoenfeld International String Competition 2025, le 20e World Saxophone Congress et la 7e semaine internationale de l'art de l'accordéon de Harbin.

Dans la ville chinoise, qui est également une destination de retraite estivale idéale, 79 autres spectacles thématiques chinois et étrangers sont en cours, sans parler des plus de 3 000 activités artistiques prévues pour divertir les participants.

« Avec une histoire musicale et un patrimoine culturel d'environ un siècle intégrant les cultures orientale et occidentale, Harbin possède une aura enchanteresse et des charmes uniques », a déclaré Peter Paul Kainrath, président de la World Federation of International Music Competitions (WFIMC).

Cette année, M. Kainrath espère que la réunion annuelle du WFIMC qui a eu lieu à Harbin pourrait être un bon point de départ pour préserver des échanges étroits et amicaux avec Harbin et d'autres villes chinoises, et s'attend à des dialogues et à une coopération dans un large éventail de secteurs.

Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, est l'un des berceaux de la musique moderne chinoise et s'efforce de mettre de l'avant différentes cultures grâce à la musique attrayante et diversifiée de son festival de musique estival.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/346349.html

