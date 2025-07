BEIJING, 11 juillet 2025 /CNW/ -- Coïncidant avec la « Journée Liangzhu-Hangzhou 2025 », un dialogue interculturel entre Liangzhu et Rome, les deux anciennes villes symbolisant les civilisations orientale et occidentale a eu lieu le 6 juillet à Liangzhu, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Plus de 110 délégués chinois et italiens se sont réunis pour explorer la sagesse commune de la construction de villes anciennes et de la préservation du patrimoine.

La photo montre le site de Mojiaoshan dans les ruines archéologiques du parc de Liangzhu, ville de la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

« Rome et Liangzhu ne sont pas seulement des musées en plein air dispersés, mais aussi des laboratoires vivants pour la préservation du patrimoine culturel », a déclaré Cristiano Varotti, représentant en chef du Conseil national du tourisme italien (ENIT) en Chine.

M. Varotti a souligné que l'identification d'intérêts communs aide à jeter les bases d'un avenir commun, favorise la compréhension mutuelle et soutient les efforts conjoints pour relever les défis mondiaux.

Les experts ont souligné que Liangzhu incarne la logique spatiale de « l'harmonisation avec la nature », tandis que Rome présente une gestion sophistiquée de l'eau, deux sources d'inspiration pour la construction urbaine d'aujourd'hui.

Le dialogue entre les civilisations implique également une coopération pratique. Donato Abruzzese, professeur agrégé à l'Université de Rome Tor Vergata, a souligné l'application de la réalité virtuelle et des technologies 3D pour réduire au minimum le contact physique et améliorer l'interaction avec les sites patrimoniaux.

Les spécialistes ont souligné que l'équilibre entre l'archéologie, la conservation et le développement humain demeure essentiel.

Après avoir visité les ruines de Liangzhu, Olga Di Cagno, archéologue et conseillère du cinquième district municipal de Rome, a déclaré que les réalisations de la Chine dans la préservation de Liangzhu étaient vraiment remarquables.

En s'engageant à répandre les connaissances de Liangzhu en matière de conservation en Italie, Olga Di Cagno a fait remarquer que la visite avait révélé de nouvelles approches de protection du patrimoine et d'évaluation de la valeur et que de tels échanges étaient considérés comme inestimables à l'ère de la mondialisation.

Au cours des dernières années, Liangzhu a poursuivi son initiative de dialogue « Liangzhu et le monde », s'engageant à partager son expérience de protection et d'utilisation du patrimoine et à construire des plateformes pour les échanges culturels internationaux. En 2023, l'initiative a donné lieu à un dialogue avec l'Acropole d'Athènes, explorant les racines civilisationnelles sino-grecques et faisant progresser la synergie culturelle. En 2024, il y a eu un dialogue avec la ville historique de Tolède, en Espagne, sur la revitalisation du patrimoine ancien. Grâce à des formes d'expression novatrices comme l'exposition itinérante mondiale « Journey through civilizations: an encounter with Liangzhu » et la « base de données sur la culture internationale des jades de Liangzhu », la culture de Liangzhu est présente dans 14 pays et régions, dont la Grèce, Cuba et le Brésil.

Comme l'ont conclu les experts, la préservation du patrimoine culturel consiste non seulement à rendre hommage au passé, mais aussi à façonner un avenir commun.

