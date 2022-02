Les projets signés récemment comprennent quatre investissements provenant d'entreprises centrales. L'un de ces projets représente un investissement de plus de dix milliards de yuans, et deux autres projets représentent un investissement de plus de cinq milliards de yuans. Les projets couvrent divers domaines de l'économie centrale, le tourisme culturel, le complexe commercial et la fabrication intelligente. Parmi ces projets, quatre sont classés parmi les 500 projets les plus importants au monde et trois figurent parmi les 500 plus importants en Chine.

Au cours de cet événement qui a attiré près de 200 représentants d'entreprises du monde entier, l'environnement d'investissement de Wangcheng a été présenté en mettant l'accent sur son patrimoine culturel, son environnement écologique, l'emplacement de son réseau de transport, son développement industriel, son environnement commercial, etc.

Misant sur son emplacement avantageux le long de la rivière Xiangjiang, le district de Wangcheng élabore un plan de développement visant à créer huit grandes zones industrielles et commerciales d'une superficie totale de 185 k2 sur les berges de la rivière. Appuyées par des fonctions et des thèmes différents, dont l'environnement écologique intelligent, l'économie et les entreprises innovantes, le tourisme culturel, etc., les huit zones devraient être construites dans des lieux favorables et complets pour attirer les investisseurs et les talents du monde entier.

« Il s'agit d'une mesure importante pour la ville de Changsha, qui permettra de soutenir le développement économique des environs de la rivière du district de Wangcheng ». a déclaré Zhang Min, membre du comité permanent du comité du parti municipal de Changsha et secrétaire de la commission des affaires politiques et juridiques du comité du parti municipal.

« L'objectif du district de Wangcheng est de fournir un environnement d'investissement d'envergure mondiale doté de normes internationales et de caractéristiques locales, ainsi que d'une atmosphère inclusive et d'un service technique efficace », a déclaré Zhang Zuolin, secrétaire du comité du parti du district de Wangcheng, lors de la conférence.

Une plateforme d'information en ligne portant sur les investissements de Wangcheng a également été lancée lors de l'événement. La plateforme, qui intègre les fonctions de promotion des investissements, de négociation de projets et de gestion de projets, constituera un outil important permettant au district d'effectuer la promotion des investissements numériques de manière plus précise, efficace et harmonieuse.

