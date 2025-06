BEIJING, 15 juin 2025 /CNW/ - La cinquième exposition internationale sur la culture et le tourisme du vin en Chine (Ningxia), ainsi que le 32e Concours mondial de Bruxelles, ont eu lieu à Yinchuan, capitale de la région autonome de Ningxia Hui, dans le nord-ouest de la Chine, du 9 au 12 juin, contribuant au dialogue mondial des industries vinicoles dans le monde entier.

La photo montre des vignobles le long des contreforts est des monts Helan. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Au cours des dernières années, Yinchuan s'est engagée à bâtir une « capitale mondiale du vin ». Une série de politiques de soutien ont été mises en œuvre pour stimuler les investissements, introduire des technologies de pointe et promouvoir la coopération internationale.

Yinchuan possède désormais la grappe de production de raisins de cuve la plus concentrée en Chine, avec un total de 273 000 mu (environ 18 200 hectares) de vignobles, rassemblant 155 vignobles et entreprises viticoles.

De plus, la production annuelle de vin de Yinchuan a atteint 75 millions de bouteilles en 2024, ce qui représente environ 26,8 % de la production totale de vins de domaine produits au niveau national. Dix-neuf types de vins locaux ont été sélectionnés comme cadeaux nationaux et exportés dans plus de 40 pays et régions.

Il y a des années, les contreforts est des monts Helan à Ningxia étaient stériles et sablonneux. Afin de restaurer l'écosystème, Yinchuan a adopté une approche intégrée dans la protection et l'amélioration des montagnes, des rivières, des forêts, des terres agricoles, des lacs, des prairies et des déserts.

Parallèlement, guidée par le développement coordonné de « l'écologie et de l'industrie », la ville a fait progresser la restauration écologique dans les contreforts est des montagnes Helan tout en favorisant la croissance intégrée de l'industrie vinicole, le tourisme culturel et la conservation écologique. Ces efforts ont favorisé un développement de grande qualité qui établit un équilibre entre l'utilisation des ressources et la gouvernance écologique, et aligne la croissance économique sur la protection de l'environnement.

De plus, dans les vignobles situés le long des contreforts est des montagnes Helan, chaque étape est soigneusement surveillée par le personnel de la vinerie afin d'assurer la qualité supérieure des raisins, de la plantation scientifique aux technologies de vinification de pointe.

En tant que berceau et centre de l'industrie vinicole de Ningxia, Yinchuan intensifie ses efforts pour devenir une « capitale mondiale du vin » avec des normes élevées. La ville compte maintenant 37 vignobles classés et 53 entreprises dotées d'indications géographiques certifiées, et son industrie vinicole a enregistré une production totale de 36 milliards de yuans (environ 5,02 milliards de dollars américains) en 2024.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/346092.html

SOURCE Xinhua Silk Road

